EEUU preocupado por la salud y condiciones de la presa política Lizandra Góngora

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró su preocupación por la situación de la presa política Lizandra Góngora Espinosa, madre de cinco hijos y una de las prisioneras políticas del 11J con condenas más largas.

El jefe de misión, Mike Hammer, conversó con Ángel Delgado Almira, padre de sus hijos, y le trasladó un mensaje de la administración del presidente Donald Trump a la prisionera política. “Estamos preocupados por su situación y la de todos los presos políticos. Vamos a seguir insistiendo”.

La embajada señaló que el caso “refleja la carga tan dura que enfrentan los presos políticos” y aseguró que continuará acompañando a Góngora y "a todas las familias cubanas separadas por encarcelamientos injustos".

Góngora Espinosa fue condenada a 14 años de prisión tras las manifestaciones de 2021 en Cuba. Recientemente realizó una huelga de hambre y sed que depuso en medio de preocupaciones por su estado de salud.

El centro de asesoría legal Cubalex señaló que la protesta buscaba denunciar las malas condiciones dentro del sistema penitenciario, la falta de atención médica y la imposibilidad de ver a sus hijos durante meses, entre otros reclamos.