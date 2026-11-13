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EEUU paraliza todos los vuelos en territorio nacional hasta nuevo aviso

Un avion de United Airlines en una imagen de archivo
Un avion de United Airlines en una imagen de archivo

Sumario

  • La Administración Federal de Aviación ordenó este viernes una suspensión nacional de despegues en todos los aeropuertos de EEUU tras una falla de comunicaciones que afecta a los centros de control del tráfico aéreo.
  • La medida podría provocar retrasos y cancelaciones en todo el país mientras técnicos investigan el origen del problema.
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La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes una suspensión nacional de despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos debido a una falla de comunicaciones que afecta a los centros de control del tráfico aéreo.

La medida, vigente hasta nuevo aviso, podría provocar retrasos y cancelaciones en todo el país mientras los técnicos investigan el origen del problema, aunque no implica que los aviones que ya están en vuelo estén obligados a aterrizar de inmediato.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que técnicos de la FAA investigan el origen del problema y prometió actualizaciones inmediatas a medida que se conozcan nuevos detalles. La interrupción podría provocar retrasos y cancelaciones en aeropuertos de todo el país.

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