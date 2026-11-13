EEUU paraliza todos los vuelos en territorio nacional hasta nuevo aviso

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La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes una suspensión nacional de despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos debido a una falla de comunicaciones que afecta a los centros de control del tráfico aéreo.

La medida, vigente hasta nuevo aviso, podría provocar retrasos y cancelaciones en todo el país mientras los técnicos investigan el origen del problema, aunque no implica que los aviones que ya están en vuelo estén obligados a aterrizar de inmediato.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que técnicos de la FAA investigan el origen del problema y prometió actualizaciones inmediatas a medida que se conozcan nuevos detalles. La interrupción podría provocar retrasos y cancelaciones en aeropuertos de todo el país.



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