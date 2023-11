EEUU ni OEA abandonarán al pueblo de Nicaragua, dice embajador Mora

La ex primera dama estadounidense Rosalynn Carter, esposa del expresidente Jimmy Carter, falleció este domingo a la edad de 96 años, informó el Centro Carter.



La organización señaló que la ex primera dama falleció tras vivir con demencia y sufrir quebrantos de salud durante varios meses, reportó Associated Press.



"Rosalynn fue mi socia igualitaria en todo lo que logré", dijo Carter en un comunicado. “Ella me dio sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba”.

Jimmy y Rosalynn Carter contrajeron nupcias en 1946, cuando él tenía 21 años y ella 18, y permanecieron casados por más de 77 años.

Al terminar el mandato de su esposo, en 1981, ella desempeñó junto a él un papel fundamental como parte del mundialmente reconocido Centro Carter, que fundaron juntos, y de la organización benéfica Hábitat para la Humanidad.

El expresidente estadounidense expresó públicamente devoción por su esposa en varias ocasiones. En 2015, durante una entrevista con C-SPAN, aseguró: "Lo mejor que hice fue casarme con Rosalynn; ese es el pináculo de mi vida".

Rosalynn fue la asesora más cercana a Jimmy Carter durante su único mandato como presidente de EEUU. Juntos desarrollaron, luego de esos cuatro años en la Casa Blanca, más de 40 años de labor humanitaria con causas alrededor del mundo.

Tras su llegada a Washington en 1977, la modesta jovencita Rosalynn se convirtió rápidamente en una oradora, activista y activista elocuente. Su mayor pasión, que se extendió mucho más allá de sus años en la Casa Blanca como primera dama, fue ayudar a personas aquejadas de enfermedades mentales, y los ancianos, subraya en un obituario la agencia de noticias británica Reuters.

En calidad de presidenta honoraria de la Comisión Presidencial sobre Salud Mental, Rosalynn Carter testificó una vez ante un subcomité del Senado, convirtiéndose en la primera primera dama desde Eleanor Roosevelt en dirigirse a un panel del Congreso.

Mientras Jimmy Carter es el presidente estadounidense más longevo. Rosalynn Carter fue la segunda más longeva de las primeras damas del país, sólo superada por Bess Truman, que murió a los 97 años.

Junto a su esposo, Rosalynn viajó a Cuba en una histórica visita, en marzo de 2002. Carter dio entonces un discurso en la Universidad de La Habana titulado "Estados Unidos y Cuba: una visión para el siglo XXI", en el que pidió al régimen de Fidel Castro que permitiera que el Comité Internacional de la Cruz Roja visitara las cárceles y que recibiera al Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para abordar temas como los presos de conciencia y el trato a los reclusos.

La pareja retornó a la isla de gobierno comunista en 2011.

