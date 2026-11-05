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EEUU luego de las elecciones intermedias

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EEUU luego de las elecciones intermedias

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EEUU entrará en una nueva etapa de gobierno dividido. Los estadounidenses han utilizado repetidamente las elecciones intermedias para reducir, por lo general, la fuerza parlamentaria del partido presidencial. La elección de 2026 continúo esa tendencia, con un cambio del control en ambas cámaras.

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