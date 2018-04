EEUU insiste en mantener tema de Venezuela en la OEA

Estados Unidos quiere mantener el debate sobre la crisis de Venezuela en la OEA pese a que ya hace casi un año la Asamblea de Cancún (México) evidenció la falta de consenso para tomar medidas sobre al respecto.



Así lo indicó este lunes el subsecretario de Estado adjunto para Latinoamérica, Michael J. Fitzpatrick, en una charla en el centro de estudios Atlantic Council.



El diplomático reconoció la falta de resultados en la OEA y recordó que por eso precisamente se formó el Grupo de Lima, 14 naciones que se reúnen periódicamente en distintos puntos de la región y emiten comunicados conjuntos sobre los acontecimientos en Venezuela.



Se trata de un bloque de países de la OEA que, junto a Estados Unidos, que lo apoya desde fuera del grupo, suma más del 90 % de la población americana: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.



Preguntado al respecto, Fitzpatrick evitó explicar por qué Estados Unidos no se ha integrado formalmente en el grupo pese a que lo respalda y sus representantes acuden a algunos de sus encuentros.



Washington quiere que, además de en el Grupo de Lima, el debate "formal" sobre Venezuela continúe en la OEA y tiene la vista puesta en el discurso que dará el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, el próximo 7 de mayo en el organismo y en la 70 Asamblea General, que tendrá lugar a principios de junio en la ciudad.



"No hay unanimidad" en la OEA sobre Venezuela, admitió Fitzpatrick, aunque también dijo que "en este punto casi no hay ningún defensor del régimen en la región".



"Las cosas (en Venezuela) han cambiado dramáticamente, particularmente en los últimos meses, han ido a mucho peor", consideró el diplomático.



Venezuela ha logrado hasta ahora evitar una condena formal de la OEA gracias al apoyo del bloque de naciones caribeñas que se han beneficiado de su petróleo subvencionado y programas de desarrollo durante años, además de sus aliados Bolivia, Ecuador y Nicaragua.



Asimismo, explicó que Estados Unidos no puede dar ayuda humanitaria directa a los venezolanos porque el Gobierno de Nicolás Maduro no autoriza la asistencia internacional.



Ante eso, EEUU busca vías para "reforzar los actores independientes" como "la Asamblea Nacional", de mayoría opositora.



La OEA celebra hoy precisamente un Consejo Extraordinario sobre "la situación humanitaria" en Venezuela, a propuesta de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.



Colombia, que pertenece al Grupo de Lima, ostenta la presidencia de turno del Consejo Permanente.

