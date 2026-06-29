EEUU eleva a $300 millones la ayuda humanitaria a Venezuela y promete apoyo sostenido
Mientras Estados Unidos elevó a 300 millones de dólares la ayuda para atender la emergencia provocada por el terremoto del 24 de junio, autoridades estadounidenses y líderes del sur de Florida reclamaron a las autoridades venezolanas permitir el ingreso sin obstáculos de la asistencia humanitaria.
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