EEUU condena escalada terrorista en Colombia y expresa solidaridad con las víctimas

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La Embajada de Estados Unidos en Bogotá expresó este lunes su solidaridad con Colombia y condenó la reciente escalada de violencia registrada en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, tras una serie de atentados atribuidos a grupos armados ilegales que han dejado más de 20 muertos.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la representación diplomática señaló que su solidaridad está con las víctimas y sus familias, y reiteró su compromiso con el apoyo a la seguridad del país.

En la publicación, la embajada afirmó que “las acciones violentas de Organizaciones Terroristas Extranjeras designadas por EEUU y otros grupos armados ilegales no deben ser toleradas”, al tiempo que subrayó que un entorno seguro es fundamental para una Colombia libre y una democracia fuerte.

El pronunciamiento de EEUU se produce en medio de una ola de atentados ocurridos durante el fin de semana en el suroccidente colombiano. El hecho más grave se registró en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, donde un cilindro cargado con explosivos fue detonado, dejando al menos 20 personas muertas y decenas de heridos, según reportes oficiales.

La bomba impactó a más de una decena de vehículos en un retén, y los desplazó varios metros, según dijeron testigos del atentado citados por AFP.

Las autoridades atribuyeron el ataque a disidencias de las antiguas FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016.

La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, condenó los ataques y se solidarizó con los colombianos que viven esta ola de violencia a solo semanas de las elecciones presidenciales.

"Toda mi solidaridad con el pueblo de Colombia ante este brutal atentado terrorista. Ninguna nación debe vivir secuestrada por el miedo, las bombas y el chantaje criminal", dijo Salazar en un mensaje compartido en sus redes sociales.

La representante federal añadió que esta escalada de violencia y las amenazas con la intención de sembrar caos y desestabilizar al país son inaceptables. "El pueblo colombiano merece paz, orden y seguridad. Los terroristas no decidirán su futuro", escribió en el post.



Entre el viernes y el sábado se registraron más de 20 ataques en los departamentos del Cauca y Valle, incluidos dos con vehículos cargados con explosivos contra instalaciones militares de las ciudades de Cali y Palmira, y hostigamientos en zonas estratégicas, en una escalada que ha sido ampliamente condenada por el Gobierno colombiano y la comunidad internacional.



Medios locales señalan que se trata de una de las jornadas más violentas registradas en la región en los últimos años, donde persisten grupos armados ilegales y disputas territoriales vinculadas al narcotráfico.

Las autoridades han informado que mantienen operativos de seguridad y avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables.