Explosión en autobús y múltiples ataques armados atribuidos a las FARC sacuden Colombia

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Una ola de violencia, atribuida las disidencias de las FARC, ha sacudido el sur de Colombia en las últimas 48 horas, con un saldo de al menos 19 muertos y cuantiosos daños materiales.

Las autoridades han reportado al menos 26 ataques armados de las disidencias del Estado Mayor Central, bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco.

El episodio más grave ocurrió en Cajibío, en el departamento del Cauca, donde una explosión en un autobús en la vía Panamericana provocó la muerte de 19 personas y 48 heridos.

Videos difundidos en redes sociales mostraron los vehículos destruidos y el impacto entre los habitantes, mientras las autoridades acordonaban la zona y comenzaban las investigaciones.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró en su cuenta de X que los que atentaron y mataron a estos civiles en Cajibío, son terroristas, fascistas y narcotraficantes.

Asimismo, un coche-bomba fue detonado en las cercanías de un cuartel militar en Cali y otro explotó frente al Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira. En ambos casos, solo se reportaron daños materiales, sin heridos, ni fallecidos.

Las autoridades señalaron a alias Marlon como uno de los principales planificadores de estas acciones y aumentaron a 280 mil dólares la recompensa por su captura.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, señaló que en las últimas horas se han registrado otros hechos violentos en otros municipios como El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda; e hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para garantizar la seguridad.

También se reportaron acciones violentas en los departamentos Valle del Cauca y Nariño, que incluyeron ataques a bases militares y a tropas que intentaban recuperar el control en zonas rurales, así como lanzamientos de artefactos explosivos.

Las autoridades consideraron que la ola de ataques torpedea cualquier intento de negociaciones de paz entre el gobierno y las disidencias de las FARC.