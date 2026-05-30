EEUU clasifica a dos grupos criminales de Brasil como organizaciones terroristas

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El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves nuevas medidas contra dos de las mayores organizaciones criminales de Brasil, al designar al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC) como Terroristas Globales Especialmente Designados y anticipar su futura inclusión en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras.

En un comunicado, el Departamento de Estado indicó que la designación como organizaciones terroristas extranjeras entrará en vigor el próximo 5 de junio y argumentó que ambos grupos representan una amenaza para la seguridad regional debido a su capacidad operativa y alcance transnacional.

El CV y el PCC figuran entre las estructuras criminales más violentas de Brasil y cuentan con miles de integrantes. Las autoridades estadounidenses los responsabilizan de coordinar ataques contra agentes policiales, funcionarios públicos y civiles, además de mantener redes ilícitas que se extienden más allá del territorio brasileño.

El Departamento de Estado sostuvo que estas organizaciones han ampliado su influencia en distintos países de la región y afirmó que sus actividades tienen repercusiones directas para la seguridad de Estados Unidos.

La administración del presidente Donald Trump señaló que continuará empleando “todos los recursos a su alcance” para enfrentar a los grupos criminales transnacionales, frenar el tráfico de drogas y cortar las fuentes de financiamiento de organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Washington afirmó además que la decisión refleja el compromiso de la Casa Blanca de desmantelar cárteles y redes criminales que operan en el hemisferio occidental, al tiempo que busca reforzar la seguridad nacional estadounidense.