EEUU celebra desbloqueo de portales web en Venezuela

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El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, celebró este viernes el desbloqueo de portales web en Venezuela.

El funcionario enmarcó el avance como parte del plan de tres fases de la Administración Trump en Venezuela, que consiste en la estabilización, la recuperación y la transición.

En un mensaje publicado en X, señaló que el restablecimiento del acceso a numerosos portales en línea, anunciado el jueves por las autoridades venezolanas, constituye “una clara señal de que seguimos avanzando” desde el 3 de enero.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela ordenó a los proveedores de internet habilitar el acceso a diversos sitios informativos nacionales e internacionales bloqueados durante años, en coincidencia con el inicio de un segundo ciclo de conversaciones entre el oficialismo y un sector de la oposición donde la libertad de expresión figura en la agenda.

Según el ente regulador, la medida se tomó “en cumplimiento de las instrucciones” de la presidencia Interina y a petición del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.