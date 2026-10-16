EEUU anuncia inversiones en conectividad y seguridad para el Caribe

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Estados Unidos anunció inversiones por 278,8 millones de dólares para ampliar la conectividad digital y fortalecer la seguridad en el Caribe, además de un aporte previsto de 61,5 millones para apoyar la formación de personal sanitario, informó en un comunicado del Departamento de Estado.

Los anuncios se realizaron durante el Diálogo Estados Unidos-Caribe, celebrado el 15 de octubre en Washington bajo la conducción del subsecretario de Estado, Christopher Landau, con delegaciones de alto nivel de 15 países de la región.

Según explicaron, 175,8 millones de dólares, estará destinada a ampliar las conexiones de cables submarinos de alta velocidad en el Caribe y Centroamérica y mejorar su resistencia ante interrupciones.

En salud, el Departamento de Estado indicó que, en colaboración con el Congreso, prevé aportar 61,5 millones de dólares mediante la Alianza Estratégica de las Américas para la Excelencia en la Atención Médica Regional Independiente, conocida como ASPIRE.

La agenda de seguridad incluye otros 103 millones de dólares a través de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI). De ese monto, 37 millones se destinarán a proteger infraestructura digital crítica y puertos, así como a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Los 66 millones restantes estarán dirigidos a reforzar la capacidad de los países socios para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales y asegurar sus fronteras. Esa partida comprende 55 millones en asistencia para el control de narcóticos y la aplicación de la ley, y 11 millones en financiamiento militar extranjero.

Washington anunció además que organizará una Cumbre de Inversión del Caribe a principios de 2027 para reunir a empresas, financistas y agencias financieras gubernamentales estadounidenses con socios de la región.





El encuentro dio seguimiento al compromiso asumido por el secretario de Estado, Marco Rubio, durante su reunión de febrero con jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en San Cristóbal y Nieves.

En el encuentro participaron Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.