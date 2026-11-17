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La Misión de Estados Unidos en el Reino Unido emitió este lunes una alerta de seguridad dirigida a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren o tengan previsto viajar a Europa durante la temporada festiva, ante el riesgo de ataques terroristas en lugares concurridos y posibles interrupciones del transporte.

El aviso, que abarca el Reino Unido y el resto de Europa, advierte que las grandes concentraciones de personas, los festivales y otros eventos públicos pueden convertirse en objetivos de grupos terroristas o delincuentes.

La representación diplomática estadounidense explicó que los ataques pueden producirse sin previo aviso, incluso por parte de individuos que actúan por cuenta propia, y tener como blanco mercados, estaciones de transporte, centros comerciales, lugares de culto y otros espacios públicos.

Las autoridades recomendaron a los viajeros extremar las precauciones en las zonas turísticas y seguir las instrucciones de la policía y los servicios de emergencia.

La alerta también señala que las huelgas, manifestaciones y amenazas contra la aviación civil podrían afectar los desplazamientos durante las próximas semanas.

En particular, la misión diplomática recordó que durante noviembre se registraron falsas amenazas de bomba relacionadas con la aviación civil en varios países europeos, que provocaron interrupciones de vuelos.

Asimismo, instó a los estadounidenses que viajen al extranjero a inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP), un servicio del Departamento de Estado que permite recibir información y actualizaciones de seguridad sobre los destinos visitados.