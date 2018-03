EE.UU, Canadá, UE y Ucrania expulsan a espías y funcionarios rusos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó hoy la expulsión de 60 funcionarios rusos en respuesta al intento deasesinato en Londres del exespía Serguéi Skripal con un agentequímico, del que fue responsabilizado el Kremlin, informaron fuentes oficiales.

La orden incluye a 12 funcionarios de inteligencia de la misión rusa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y refleja la preocupación ante sus actividades cada vez más agresivas.

El Departamento de Estado dijo en un comunicado que toma “esta acción en conjunto con nuestros aliados y socios de la OTAN alrededor del mundo en respuesta al uso de Rusia de un arma química de grado militar en el suelo del Reino Unido, la última en su patrón actual de actividades desestabilizadoras en todo el mundo. Las acciones de hoy hacen que Estados Unidos sea más seguro al reducir la capacidad de Rusia para espiar a los estadounidenses y realizar operaciones encubiertas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Con estos pasos, Estados Unidos y nuestros aliados y socios dejan claro a Rusia que sus acciones tienen consecuencias. Estados Unidos está dispuesto a cooperar para construir una mejor relación con Rusia, pero esto solo puede suceder con un cambio en el comportamiento del gobierno ruso”.

La medida, que contempla también el cierre del consulado ruso e n Seattle (Washington), servirá además de para "enviar un mensajeclaro a los líderes rusos", para aumentar la seguridad nacional ypara reducir la capacidad de espionaje del Kremlin, señalaronfuentes de la Administración en una rueda de prensa telefónica.

Así, el secretario de Defensa británico, Gavin Williamson, dijo el lunes que el mundo respalda la postura de Reino Unido sobre el envenenamiento de un exespía ruso y que la paciencia se estaba agotando con el presidente Vladimir Putin.

Reino Unido ha culpado a Rusia por el ataque a Sergei Skripal y su hija Yulia el 4 de marzo con un agente neurotóxico de grado militar de la era soviética, y ha logrado el apoyo dela OTAN y de los líderes europeos.

El presidente del Consejo Europeo,Donald Tusk, dijo ayer que espera que algunos paísesde la Unión Europea (UE) adopten acciones adicionales frente a Rusia.

"Espero que un númer o de Estados miembros tomen medidas adici o nales hacia Rusia el lunes. Esto significa que no es el finaldel camino", declaró Tusk en la rueda de prensa posterior a lacumbre de líderes de la Unión Europea celebrada este jueves yviernes en Bruselas.

La UE expresó ayer su apoyo al Reino Unido, al señalar que es"altam ente probable" que Rusia sea responsable del ataque y que "nohay otra explicación plausible" para el mismo, al tiempo que decidióllamar a consultas a su embajador en Moscú.

Preguntado por el número de países que podrían decidir medidas de respuesta a nivel nacional frente a Rusia, Tusk indicó que espera

que sean "más de uno, pero no todo el grupo".

En ese orden de cosas, el Gobierno alemán procedió hoy a la expulsión de cuatro diplomáticos rusos

El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, subrayó que "Rusiap or el momento no ha respondido a ninguna de las preguntas abiertasy no ha mostrado ninguna disposición a querer desempeñar un papelconstructivo en el esclarecimiento de atentado".

"No hemos tomado a la ligera la decisión de expulsar adiplomáticos rusos, pero los hechos y los indicios apuntan a Rusia", agregó el jefe de la diplomacia alemana, en un comunicado difundidopor su departamento.

Por otro lado, el ministerio de Exteriores de Francia anunció hoy que expulsará a cuatro diplomáticos rusos. La expulsión, según un comunicado del jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, tendrá lugar en el plazo de una emana.

El primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, afirmó que es probable que anuncie hoy la expulsión de varias personas de Rusia, tras regresar a Praga y consultar con suministro de Relaciones Exteriores.

La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, aseguró que está lista para expulsar a espías rusos, cuyas actividades son muy dañinas: "En efecto se adoptará una acción coordinada la próxima semana, quizás al comienzo. Es muy obvio que la red existe y actúa de forma agresiva", declaró.

Su homólogo rumano, Klaus Iohannis, destacó que los gobiernos nacionales quieren retener el control de los detalles en un área en la que defienden su soberanía frente a Bruselas, pero la mayoría de los presentes volverá a su país y preparará los pasos pertinentes.