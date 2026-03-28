Eduardo Palmer, compromiso y entrega por un ideal: la LIBERTAD de Cuba (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Eduardo Alberto Palmer Biosca (Eddy) nació el 6 de mayo de 1931 en Rancho Boyeros, municipio Santiago de las Vegas, fue un hombre que vivió más de nueve décadas en el pasado que abandonó con la gentileza y caballerosidad que le distinguían.

Palmer fue una de las personalidades de la República con las raíces de cubanía más profundas que tuve el privilegio de conocer.

Este abogado, cineasta, periodista, padre de familia y amigo, fue antes que todo un ciudadano consciente de que los deberes se cumplen, aunque sea en solitario y cuando las mayorías se nieguen a hacerlo.

Le ajusta a la perfección esta frase de José Martí, “Lo pasado es la raíz de lo presente. Ha de saberse lo que fue, porque lo que fue, es”.





Palmer entró en la vida pública por una puerta relevante. Filmó las primeras revueltas en la capital cubana posteriores al derrocamiento del gobernante Fulgencio Batista y la entrada a la Fortaleza de la Cabaña de Ernesto “Che Guevara”, todo esto en un ambiente de renacer republicano que conmovió, de muy diferentes maneras, a la población y tuvo serias repercusiones en nuestro hemisferio.

Además, se incorporó a la caravana de vehículos que comandaba Fidel Castro en aquellos primeros días de enero de 1959, que el dictador en ciernes, utilizó para su promoción personal.

El cineasta lideró el equipo que filmó su primer discurso en el campamento militar de Columbia.

En pleno proceso revolucionario trabajó en el sistema de transporte de la capital, intervenido por las nuevas autoridades, sus amplios conocimientos de la industria le permitieron apreciar el rápido deterioro de la misma y la extrema politización de la gestión empresarial.

Sus valores morales no le permitieron permanecer impasible ante el derrumbe de la nación y rápidamente empezó a combatir al régimen castrista, pero la preocupación por su familia, hizo que salieran del país.

Palmer debió permanecer en Cuba porque la labor clandestina que cumplía le obligaba, paralelamente se involucró en otras actividades participando directamente en la fuga, refugio y salida del país de varios prisioneros políticos que habían logrado evadirse de la fortaleza del Morro.

Por sus actividades contrarias a la dictadura se vio obligado a abandonar el país, laborando aún más fuerte por la libertad y la democracia en Cuba desde el exterior, donde ideó entre otras creaciones “Cuba, Satélite 13”, el punto de referencia de cualquier trabajo fílmico sobre Cuba.

En el exilio fue el pionero en recurrir a la filmografía para denunciar los crímenes del castrismo, a la vez que utilizó diversas plataformas para divulgar los progresos y avances de la Cuba republicana.

Palmer logró equilibrar sus deberes familiares con los patrióticos, fue un hombre que cumplió cabalmente sus compromisos, por esa razón también le ajusta la expresión martiana de "La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida".

A Eduardo, que siempre afirmó que estaba muy satisfecho de su vida, le sobreviven su esposa, Elsa María Palmer, sus hijos y respectivos cónyuges, Maylin (Jorge)Balsa, Heidi (Brad) Frison, Eduardo (Ana) Palmer, Claudia (Jose) Martínez, Roxanna Gottchalk, Nestor Luis (Audra) Agramonte, Norman (Rachel) Agramonte. Sus nietos: Luis (Mithu) Poza y Carlos Poza, Carmen (Jonathan) Stanton, Heidi Balsa, Cristina y Camille Palmer, Estefania y Patrick García, Lucas y Sofia Martínez; Alyssa y August Agramonte y sus bisnietos: Anika Poza Tharayil, Eva Isabel y Valentina Celine Stanton, y Maxwell Conrado.