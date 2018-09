Discurso del Presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas (parte I)

Señora Presidenta,

Señor Secretario General,

Líderes mundiales, embajadores y distinguidos delegados,

Hace un año estuve aquí ante ustedes, por primera vez en este gran salón. Abordé las amenazas que enfrentaba nuestro mundo y presenté una visión para lograr un futuro más luminoso para toda la humanidad.

Hoy vengo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para compartirles los extraordinarios avances que hemos logrado.

En menos de dos años mi administración ha conseguido más que casi cualquier otra administración en la historia de nuestro país.

La economía de Estados Unidos está como nunca antes. Desde mi elección hemos añadido 10 millones de millones de dólares en riqueza; la bolsa de valores está en el nivel más alto de toda su historia; y las reclamaciones de compensación por desempleo se encuentran en su nivel más bajo en 50 años.

Estados Unidos es un país más fuerte, seguro y rico de lo que era ...

Los desempleados afroamericanos, hispanoamericanos y asiático-americanos han alcanzado todos el número más bajo que se haya registrado. Hemos añadido más de cuatro millones de nuevas plazas de trabajo, incluyendo medio millón de empleos industriales. Hemos aprobado las mayores reformas y recortes tributarios de la historia de EE.UU.

Comenzamos la construcción de un importante muro fronterizo y hemos fortalecido grandemente la seguridad de las fronteras.

Hemos asegurado un financiamiento récord para nuestras fuerzas militares, $ 700.000 millones para este año y $ 716.000 millones para el año próximo. Nuestras fuerzas armadas pronto serán más poderosas que nunca antes.

En otras palabras, Estados Unidos es un país más fuerte, seguro y rico de lo que era cuando asumí mi puesto hace menos de dos años. Abogamos por Estados Unidos y por el pueblo estadounidense, y también abogamos por el mundo.

Estas son magníficas noticias para nuestros ciudadanos y para todos los amantes de la paz en el mundo. Creemos que cuando las naciones respetan los derechos de sus vecinos y defienden los intereses de sus pueblos, se dedican a trabajar mejor unidas para asegurar las bendiciones de la seguridad, la prosperidad y la paz.

Cada uno de nosotros es emisario de una cultura particular, una rica historia y un pueblo unido por su memoria, sus tradiciones, y valores que hacen de nuestras patrias un lugar como ningún otro en la Tierra.

Es por eso que Estados Unidos siempre escogerá la independencia y la cooperación antes que la gobernación, el control y el dominio globales. Yo respeto el derecho de cada nación a observar sus propias costumbres, creencias y tradiciones. Estados Unidos no les va a decir cómo deben vivir, trabajar o adorar. Solo les pedimos que ustedes respeten igualmente nuestra soberanía.

Ya no están volando misiles y cohetes en todas direcciones ...

De Varsovia, a Bruselas, a Tokyo, a Singapur ha sido mi más alto honor representar a los Estados Unidos en el extranjero. He forjado estrechas relaciones, amistades, y fuertes asociaciones con los líderes de muchas naciones presentes en este salón, y nuestro enfoque siempre ha producido cambios increíbles.

Con el apoyo de muchos países representados hoy aquí nos hemos acercado a Corea del Norte para reemplazar el fantasma de un conflicto con un nuevo y atrevido esfuerzo en aras de la paz.

En junio viajé a Singapur para encontrarme cara a cara con el presidente y líder de Corea del Norte Kim Jong Un. Sostuvimos conversaciones y reuniones altamente fructíferas y acordamos que es de mutuo interés para nuestros países trabajar por la desnuclearización de la península coreana.

Desde aquel encuentro hemos visto una serie de medidas alentadoras que pocos podían imaginar un corto tiempo atrás: ya no están volando misiles y cohetes en todas direcciones; los ensayos nucleares se han detenido; algunas instalaciones militares ya están siendo desmanteladas; los rehenes (estadounidenses) han sido liberados y como fue prometido, los restos de nuestros héroes caídos están siendo devueltos a su patria para que puedan descansar en tierras americanas.

Quiero dar gracias al presidente Kim por su valentía y por los pasos que ha dado, aunque queda mucho trabajo por hacer. Las sanciones se mantendrán hasta que tenga lugar la desnuclearización.

También quiero agradecer a los numerosos estados miembros que nos ayudaron a llegar hasta este momento, un momento mucho más grande de lo que la gente alcanza a entender. Mucho más grande. Pero también por su apoyo y el apoyo clave que vamos a necesitar para seguir adelante. Mi agradecimiento especial al presidente Moon, de Corea del Sur; al primer ministro Obe, de Japón, y al presidente Xi de China.

Los sanguinarios asesinos conocidos como Estado Islámico han sido expulsados ...

En el Medio Oriente, nuestro nuevo enfoque también está rindiendo grandes avances y cambios realmente históricos.

Después de mi viaje a Arabia Saudí el año pasado, los países del Golfo abrieron un nuevo centro para enfrentar el financiamiento al terrorismo.



Están haciendo cumplir nuevas sanciones y trabajando con nosotros para identificar y rastrear a las redes terroristas; así como asumiendo una mayor responsabilidad en el combate al terrorismo y el extremismo en su región.

Los Emiratos Arabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar han comprometido miles de millones de dólares para ayudar a los pueblos de Siria y Yemen, y están trabajando en varias direcciones para poner fin a la horrible, horrísona guerra civil en Yemen. A fin de cuentas es asunto de las naciones, de la región decidir qué clase de futuro quieren para ellos y sus hijos.

Es por esa razón que Estados Unidos está trabajando con el Consejo de Cooperación del Golfo, Jordania y Egipto a fin de establecer una alianza estratégica regional de modo que las naciones del Oriente Medio puedan hacer progresos en su prosperidad, estabilidad y seguridad a través de su región.

Gracias a las fuerzas armadas de Estados Unidos y en asociación con muchas de sus naciones, me complace informar que los sanguinarios asesinos conocidos como Estado Islámico han sido expulsados del territorio que una vez ocuparon en Irak y Siria. Continuaremos trabajando con amigos y aliados para negar a los terroristas radicales islámicos cualquier financiamiento, territorio o respaldo, así como cualquier vía de infiltración a través de nuestras fronteras.

La actual tragedia en Siria es desgarradora. Nuestra meta común debe ser desescalar el conflicto militar, junto con una solución política que acate la voluntad del pueblo sirio.

En este sentido llamamos a revitalizar el proceso de paz conducido por Naciones Unidas. Pero pueden estar seguros de que Estados Unidos responderá si fueran desplegadas armas químicas por parte del régimen de Assad.

Saludo a los pueblos de Jordania y otros países vecinos por acoger a refugiados de esta brutal guerra civil. Como vemos en Jordania, la política más piadosa consiste en ubicar a los refugiados tan cerca de sus hogares como sea posible a fin de facilitar que su eventual regreso forme parte del proceso de reconstrucción. Este enfoque también permite que los recursos financieros lleguen a más personas, incrementando el impacto de cada dólar gastado.

Los líderes iraníes siembran el caos, la muerte y la destrucción...

Cualquier solución a la crisis humanitaria en Siria debe incluir también una estrategia para lidiar con el brutal régimen que la ha promovido y financiado: la corrupta dictadura de Irán. Los líderes iraníes siembran el caos, la muerte y la destrucción. No respetan las fronteras de sus vecinos ni los derechos soberanos de las naciones. En lugar de ello, los líderes iraníes saquean los recursos de la nación para enriquecerse y extender el caos en el Medio Oriente y más allá.

Al pueblo iraní le indigna con toda razón que sus líderes hayan desfalcado miles de millones de dólares del tesoro iraní; se hayan apoderado de valiosas parcelas de la economía y hayan saqueado las dotes religiosas de la gente. Todo para abultar sus bolsillos y enviar a sus servidores a hacer la guerra, no el bien. Los vecinos de Irán han pagado un alto precio por esta agenda regional de agresión y expansión.

Es por eso que tantos países en el Medio Oriente respaldaron sólidamente mi decisión de retirar a Estados Unidos del horrible acuerdo nuclear con irán de 2015 y restaurar las sanciones (por su programa) nuclear. El pacto con Irán era un aguacero de dólares para los líderes iraníes. En los años posteriores al acuerdo el presupuesto militar de Irán creció casi 40 %. La dictadura utilizó los fondos para desarrollar misiles con capacidad nuclear, incrementar la represión interna, y financiar el caos y la carnicería en Siria y Yemen.

Estados Unidos ha implementado una campaña de presiones económicas para negarle al régimen los fondos que necesita para adelantar su sanguinaria agenda. El mes pasado comenzamos a reimponer severas sanciones que habían sido levantadas bajo el acuerdo con Irán.

Sanciones adicionales se reanudarán el 5 de noviembre y otras seguirán. Y estamos trabajando con países que importan petróleo crudo iraní para que reduzcan sustancialmente sus compras.

Hice trasladar la Embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén ...

No podemos permitir que el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo posea las armas más peligrosas del planeta. No podemos dejar que el régimen proclame “Muerte a Estados Unidos” ni que amenace a Israel con la aniquilación; que disponga de los medios para transportar una ojiva nuclear a cualquier ciudad del planeta. Sencillamente, no podemos. Llamamos a todas las naciones a aislar al régimen iraní mientras dure su agresión, y pedimos a todas las naciones que apoyen al pueblo iraní mientras lucha por reclamar su destino justo y religioso.

Este año también hemos dado otro significativo paso adelante en el Medio Oriente, en reconocimiento (al derecho) de todos los estados soberanos a determinar su propia capital. Hice trasladar la Embajada de Estados Unidos en Israel a Jerusalén.

Estados Unidos está comprometido con un futuro de paz y estabilidad en la región, incluyendo la paz entre israelíes y palestinos. Esa meta es promovida, no perjudicada, al reconocer los hechos obvios. La política estadounidense de un realismo con principios significa que no seremos rehenes de viejos dogmas, ideologías desacreditadas o los llamados “expertos” que resultaron estar equivocados una y otra vez a lo largo de los años.