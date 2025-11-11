EE.UU. rinde homenaje a sus héroes en el Día de los Veteranos

Getting your Trinity Audio player ready...

Estados Unidos rindió homenaje este martes a los hombres y mujeres que han servido en sus fuerzas armadas con motivo del Día de los Veteranos, una jornada de tributo nacional marcada por ceremonias solemnes en todo el país.

El presidente Donald Trump encabezó la tradicional colocación de una ofrenda floral en el Cementerio Nacional de Arlington, acompañado por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Asuntos de Veteranos, Doug Collins, en honor a los caídos que “defendieron la libertad durante 250 años”.

“En este lugar sagrado, donde generaciones de héroes estadounidenses descansan en la gloria eterna, honramos a quienes han vestido el uniforme, a quienes han luchado y montado guardia, a quienes levantaron el muro de valentía y devoción que ha protegido nuestra nación”, declaró Trump ante cientos de asistentes reunidos en el Anfiteatro Conmemorativo de Arlington.

El mandatario subrayó que “cada veterano ha llevado el destino de Estados Unidos sobre sus hombros fuertes y orgullosos”, y prometió que su gobierno “nunca olvidará” el sacrificio de quienes sirvieron.

El vicepresidente Vance, quien sirvió en la Infantería de Marina, recordó su experiencia militar y pidió reconocer el valor de quienes han sufrido las secuelas de la guerra. “Durante mis años en la Marina conocí a lo mejor de Estados Unidos: personas dispuestas a arriesgar su vida por el país”, señaló.

Líderes políticos también agradecieron a los héroes este martes. "Para ser testigos del verdadero coraje y patriotismo, no necesitamos buscar más allá de nuestros propios veteranos. Es un honor servir en una administración que respeta y valora su sacrificio. ¡Que Dios bendiga a nuestros veteranos hoy y siempre!", escribió el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

El congresista cubanoamericano, Mario Díaz-Balart, también agradeció "a todos los que han servido y a quienes continúan sirviendo: GRACIAS. La gratitud de nuestra nación nunca será suficiente".

"Honramos a los hombres y mujeres valientes que se pusieron el uniforme para defender nuestra libertad. Su coraje, sacrificio y amor por la patria son la columna vertebral de Estados Unidos y jamás olvidaremos su entrega por nuestra libertad", apuntó la congresista María Elvira Salazar.

El Día de los Veteranos, celebrado cada 11 de noviembre, tiene su origen en el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial en 1918. Inicialmente conocido como Día del Armisticio, fue proclamado por el presidente Woodrow Wilson en 1919 para honrar a los combatientes de aquella contienda.

Décadas después, en 1954, el Congreso cambió su nombre a “Día de los Veteranos” para rendir tributo a los soldados de todas las guerras.

El feriado invita a los ciudadanos a expresar gratitud a los veteranos y recordar el costo humano de la libertad.

Este martes, la embajada de EEUU en Cuba se mantuvo cerrada. "Rendimos homenaje a los hombres y mujeres que sirvieron con honor en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Reanudaremos nuestras operaciones consulares el miércoles 12 de noviembre", recoge una publicación en sus redes sociales.