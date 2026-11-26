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Dos de las 19 madres que permanecen desde octubre con sus hijos en una antigua escuela de boxeo en el Caracatey, en la ciudad de Santa Clara, fueron detenidas el martes, mientras que las demás denunciaron amenazas de arresto y desalojo forzoso por parte de las autoridades.

Las mujeres detenidas fueron identificadas como Mirtha Perdomo Zapata y Carmenly Jiménez Rojas, según informó a Martí Noticias Katia Nodarse, una de las madres que ocupa el inmueble estatal ante la falta de vivienda. Otras 17 mujeres permanecen en el lugar.

“Primero detuvieron a los hijos. Cuando estaban detenidos llamaron para que fueran a buscarlos a la tercera (unidad de la policía) para recogerlos. Soltaron a los niños para las casas y a ellas las dejaron detenidas por el supuesto delito de usurpación de un local del gobierno”, relató Nodarse.

Según su testimonio, los hechos que derivaron en las detenciones comenzaron cuando un individuo habría inducido a tres de los menores que residen en el inmueble a robar una lavadora. Entre ellos se encontraban un hijo de Perdomo Zapata y una hija de Jiménez Rojas, ambos de 14 años.

Nodarse aseguró que varias personas que reclamaban el electrodoméstico se presentaron en el lugar y amenazaron a las familias. Una de ellas, dijo, se identificó como agente del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI).

“Las personas a las que supuestamente le robaron la lavadora nos amenazaron ayer y venían para acá con una motoneta llena de hombres con armas blancas. Nosotros llamamos a la policía”, explicó.

La mujer denunció que uno de los menores, de 12 años, fue agredido físicamente en presencia de agentes policiales, sin que estos intervinieran. Los adolescentes fueron trasladados posteriormente a la Tercera Unidad de la Policía de Santa Clara, desde donde las autoridades llamaron a sus madres para que acudieran a recogerlos.

Nodarse denunció que las autoridades policiales niegan tener bajo custodia a las dos madres.

“Cuando llamamos y preguntamos por ellas nos dicen de que no, de que ellas no están detenidas, no aparecen en el registro de detención, pero tenemos constancia de que ellas sí están ahí porque, por ejemplo, una de las madres me llamó hoy para decirme que la habían dejado detenida en la tercera unidad”, indicó.

Las mujeres expresaron preocupación por el estado de salud de las detenidas, una de las cuales padece epilepsia, y denunciaron que una oficial de la policía, identificada como la teniente Yamile, las amenazó con arrestarlas de manera progresiva por haber ocupado el inmueble.

“Que al final ella nos iba a detener a todas. Una a una nos iba a ir deteniendo por haber irrumpido en la academia. La teniente dijo de que ella no nos iba a resolver problemas, que ella nos iba a crear problemas”, relató Nodarse.

Según la denunciante, el hombre que agredió al menor de 12 años continúa en libertad pese a que se presentó una denuncia en su contra.

Nodarse recordó que las madres habían recibido advertencias sobre posibles provocaciones que pudieran servir de pretexto para detenerlas. Aseguró, además, que la policía registró las instalaciones sin encontrar la lavadora.

“Ellos vinieron con la policía, revisaron todo aquí, aquí no ocuparon nada, aquí no encontraron nada. Y están diciendo que ellos vendieron la lavadora y la lavadora no apareció en ningún lado”, afirmó.

En declaraciones anteriores a Martí Noticias, las madres habían denunciado que acudieron a instancias del gobierno local y de Asistencia Social en busca de una solución a sus problemas habitacionales, sin obtener respuesta.

Tras las detenciones, las familias temen que las autoridades ejecuten un operativo policial para desalojarlas del inmueble.

“Tenemos miedo, estamos aterrorizadas todas aquí, no queremos abrir las puertas de las casas, entonces estamos tratando de vernos unas a las otras porque no sabemos qué hacer”, expresó Nodarse.

La mujer aseguró haber recibido información sobre un posible traslado de las madres a la prisión de mujeres de Guamajal.

“Acaban de informarme de la tercera unidad que vienen a sacarnos a todas las madres a la fuerza o nos van a llevar presas a todas para Guamajal mujeres”, dijo.