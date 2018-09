Detenido actor español denunciado por vejación de sentimientos religiosos

El actor español Willy Toledo fue detenido este miércoles tras no acudir en dos ocasiones a los juzgados para declarar en el marco de una denuncia por supuesta vejación de los sentimientos religiosos, según informaron a Efe fuentes jurídicas.

Toledo ha sido en los últimos años protagonista de numerosas polémicas, al acusar a la Policía española de torturar a los detenidos; realizar una huelga de hambre por la expulsión de una mujer marroquí a su país; llamar "delincuente común" al fallecido disidente político cubano Orlando Zapata o irrumpir en el Congreso de los Diputados con gritos a favor de la libertad del Sáhara.



Su arresto se produjo a instancia del titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, que ordenó su detención y puesta a disposición de la justicia para el jueves a las 10:00 horas (8:00 GMT) con el fin de tomarle declaración tras sus dos incomparecencias.



"Me detienen. Se nos j... el guateque. Vamos pallá. Poloniaaaaaaa". Con estas palabras anunció el propio Toledo a las 18:00 hora local (16:00 GMT) que le había detenido la policía.



Según las fuentes, el actor fue detenido a las 15:00 horas (13:00 GMT) en las inmediaciones de su domicilio madrileño y pasará la noche en dependencias policiales a la espera de acudir mañana ante el juez.



"Una persona va a pasar la noche en un calabozo por no explicar a un juez por qué escribe que se caga en Dios. ¿Estamos en la inquisición? En la España del siglo XXI la libertad de expresión hoy se encierra en un calabozo", señaló su abogado.



La Asociación Española de Abogados Cristianos denunció ante la Fiscalía unos comentarios difundidos por Willy Toledo a través de Facebook en julio de 2017, que a juicio de esta organización vejaban los sentimientos religiosos.



En dichos comentarios el actor tildaba de "energúmena" a una jueza de Sevilla que decidió abrir juicio oral a tres mujeres acusadas de un presunto delito contra los sentimientos religiosos, por llevar a cabo una procesión con una gran vagina, que llamaron "la procesión del c... insumiso".



"Yo me c... en Dios y me sobra m... para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la m... Viva el c... insumiso", dijo entonces el actor en su perfil de Facebook.



Toledo había convocado para esta noche una vigilia por la libertad de expresión en el madrileño Teatro del Barrio, donde tenía intención de esperar a la policía.



Según confirmó su abogado, el acto anunciado por el intérprete se mantiene y en el mismo está previsto que se instale un "micro abierto" hasta la madrugada del jueves 13, "para que el pueblo se exprese con la libertad que el Estado represivo borbónico franquista nos niega".

