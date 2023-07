Detallan cómo fue el naufragio en playa Majana, Artemisa

Más de 18 horas permaneció en el mar Carlos Castro, uno de los sobrevivientes del naufragio de una lancha con tres personas en la noche del 24 de julio, cerca de playa Majana, en la costa sur de la provincia Artemisa.

Midiel Pérez, hijastro de Castro, dijo a Martí Noticias que estuvieron en espera de ser rescatados “desde las 10 de la noche hasta las 4 y 36 de la tarde que la lancha rescatista lo recogió y timbró a mi mamá de uno de los teléfonos de los de la lancha. Dice que él no aguantaba más ya. Imagínate tú era un tanque de 75 litros plástico, le faltó la tapa, porque en el desespero de la noche, el tanque estaba con petróleo, se le cae la tapa para el agua y era muy incómodo porque como era grande, era más incómodo para él abrazarlo y poniendo una mano en la tapa ahí para que no le entrara agua. Sintió hasta algo que le rozó la barriga también, un animal. Dice que él como que se aboya así para descansar porque ya no aguantaba más y de lejos ve la ancha y empieza a gritar cuatro veces, pero casi que no lo ve, él siente que no lo ve, ya cuando lo ve, se le tiran ahí lo buzos”.

Midiel explicó además que la embarcación se hundió en cuestión de segundos.

“La lancha venía presentando algún problema con una de las mangueras que va a conectada al motor, que saca el agua de la lancha y como eso tiene doble piso, ellos no ven ni el motor ni nada de eso, ya cuando ellos se dan cuenta, ya parece que la manguera que saca el agua se fue del motor y no puede sacar el agua. Dice que se hundió en cuestión de segundos. Estaban pescando ya venían de regreso”, relató.

Gracias a uno de los tripulantes, un buzo experimentado, su padrastro salvó la vida, comentó Midiel.

"Y él le dijo: 'mira, coge este tanque y quédate aquí que yo voy a tratar de ir para orilla. Voy para la orilla y buscar ayuda, porque si nos quedamos los dos aquí, los dos nos vamos a morir aquí'. No me acuerdo en que costa fue pero llegó hasta la costa”, apuntó el hijastro.

"El buzo que logró llegar a la orilla, luego de nadar aproximadamente unas diez horas antes de que un barco lo auxiliara en el mar, fue quien dio aviso de lo sucedido, refirió a las autoridades que había dejado a su compañero anudado a unos tanques plásticos”, contó a El Artemiseño Yansel López, integrante de Rescate y Salvamento Cruz Roja Artemisa.

Según nuestro entrevistado, la persona fallecida cuyo cadáver no había sido rescatado hasta la noche del jueves, era el dueño de la embarcación, residente del pueblo de Artemisa, al igual que los otros dos ocupantes. Este era conocido por el sobrenombre de "Monguito".

“Como era el mismo dueño de la lancha, ver que perdió todo... la lancha. Empezó a soltar espuma por la boca, mi padrastro lo coge por atrás, los socorre, no ve, hasta que se le muere ahí en los brazos”, dijo la fuente.

Según Pérez, al ser rescatado, su padrastro, de 51 años, fue trasladado al Hospital General Docente Ciro Redondo García del municipio Artemisa.

“Le ponen un poco oxígeno ahí, ya está en la casa, está bien”, afirmó.

Un rescatista voluntario de la Cruz Roja de Artemisa, con quien también conversamos, nos dijo que todos los medios fueron puestos a disposición de las labores de rescate.