Departamento de Estado y Starlink anuncian cooperación para restablecer comunicaciones en crisis

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El Departamento de Estado de Estados Unidos y la empresa Starlink anunciaron la firma de un memorando de entendimiento de dos años destinado a fortalecer la preparación ante desastres y mejorar las capacidades de respuesta humanitaria estadounidenses en diferentes regiones del mundo.

Según un comunicado divulgado el jueves, el acuerdo aprovechará la tecnología de satélites de órbita baja desarrollada por Starlink para restablecer las comunicaciones esenciales cuando fenómenos naturales o crisis destruyan o dañen las infraestructuras convencionales.

La Oficina de Respuesta Humanitaria y ante Desastres del Departamento de Estado será la encargada de coordinar con la compañía el suministro de conectividad a equipos de emergencia, organizaciones humanitarias y comunidades afectadas.

“La comunicación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, señaló el Departamento de Estado al destacar que la cooperación con Starlink busca proporcionar una conectividad confiable para apoyar las operaciones de respuesta y “ayudar a salvar vidas en todo el mundo”.

La dependencia indicó que la iniciativa forma parte del programa global de respuesta ante desastres Crisis Response de Starlink y la describió como una muestra de los esfuerzos de Washington por fortalecer su asistencia humanitaria internacional.

De acuerdo con el comunicado, en los últimos meses la empresa ha suministrado conectividad a comunidades afectadas por diversos desastres, entre ellos un brote de ébola, el huracán Melissa, el tifón Kalmaegi, los ciclones Senyar, Ditwah y Maila, así como el supertifón Sinlaku.

El Departamento de Estado afirmó que la coordinación con Starlink permitirá aprovechar una red de comunicaciones capaz de funcionar aun cuando las infraestructuras terrestres se encuentren dañadas.