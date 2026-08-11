Departamento de Estado publica video que reivindica la Doctrina Monroe y el dominio de EEUU en el hemisferio

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El Departamento de Estado publicó este martes un video para explicar la Doctrina Monroe, que estableció en 1823 los principios de la política exterior de Estados Unidos bajo el principio de "América para los americanos".

Presentada ante el Congreso por el entonces secretario de Estado John Quincy Adams, quien luego fuera el sexto presidente del país, la doctrina lleva el nombre del mandatario James Monroe y establece que cualquier intervención de potencias extranjeras en el hemisferio occidental se considera un acto hostil para Estados Unidos.

En su momento, buscaba frenar la influencia de las antiguas metrópolis europeas en el Nuevo Mundo, cuando las colonias españolas comenzaban a declarar su independencia de la corona de Madrid, inspiradas en la Revolución Americana de 1776.

El video, presentado por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, hace un recorrido por más de dos siglos en los que la Doctrina Monroe ha sido el instrumento que define desde entonces la política exterior estadounidense en el Hemisferio Occidental.

“Lo que comenzó como una advertencia dirigida a las potencias europeas evolucionó hasta convertirse en un marco para el predominio regional, que continúa siendo uno de los pilares de la estrategia estadounidense en el hemisferio occidental", explica el material.

La invocación de esta plataforma legal ha ayudado a diseñar las relaciones con el resto de América y coartado las intenciones de Europa y otras potencias, como ocurrió en 1962, cuando la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba y puso al mundo al borde de una conflagración atómica.

Luego de 13 días de tensión extrema, Moscú retiró sus cohetes y terminó la Crisis de los Misiles.

El embajador resalta al presidente Donald Trump como nuevo campeón en la defensa y aplicación de la Doctrina Monroe, por su decisión de extraer al dictador venezolano Nicolás Maduro y trasladarlo a Estados Unidos para enfrentar la justicia.

Además recuerda las palabras del presidente, quien asegura que "bajo nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado".