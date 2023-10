Denuncian golpiza en prisión a Lizandra Góngora por una guardia y una reclusa

La presa política Lizandra Góngora habría sido golpeada el sábado en la prisión Los Colonos, en Isla de la Juventud, tras protestar porque presuntamente le negaron una llamada telefónica con sus hijos, según le dijo otra reclusa al esposo de la opositora, Ángel Delgado, quien hizo la denuncia a Martí Noticias.



Ángel Delgado explicó que a su esposa Lizandra Góngora le corresponde comunicación telefónica con su familia una vez a la semana, los sábados a las 10:30 de la mañana y “al ver a todo el mundo llamando, ella va a la jefa y le pregunta: "ven acá, ¿y mi teléfono para cuándo es?".



La oficial, según Delgado, le respondió “Tú hoy no tienes teléfono”, a lo cual Góngora reaccionó respondiéndole que “¿Cómo que yo no voy a tener teléfono hoy, si tú me cambiaste a mí del lunes para el sábado para hablar yo con mis hijos?”

“Ahí ya parece que a ella (la oficial) no le gustó, porque Lizandra se lo reclamó delante de las presas, porque ella está viendo que las presas están llamando y ¿cómo ella no va a tener derecho a llamar?”, Delgado apuntó que la guardia “viró para atrás, con otra presa, la ‘manoteó’ y entonces, la otra presa le fue arriba, las dos le fueron arriba y le dieron golpes a Lizandra”.

El esposo de la prisionera política del 11J dijo no saber si ésta se encuentra aislada en una celda o en su destacamento, “no tengo conocimiento de eso”, dijo, agregando que otra reclusa lo llamó por teléfono después de las 6 pm diciéndole que “hubo problemas” y le contó lo ocurrido, informándole, además, que Góngora “está plantada, que ella no quiere comer, no quiere salir de la cama (…) dice que ella estaba temblando arriba de la cama y, como ella vio todo y se lleva bien con Lizandra, pues me lo dijo”, concluyó Ángel Delgado.

Lizandra Góngora fue condenada a 14 años de prisión por participar en Güira de Melena, Artemisa, en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.



Desde su detención, Lizandra Góngora, madre de cinco hijos menores de edad, ha mantenido una posición vertical como opositora al régimen cubano, lo cual le ha valido aislamiento, acoso, amenazas y el traslado de prisión a la Isla de la Juventud, alejada de sus hijos, que sólo han podido visitarla una vez.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)