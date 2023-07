Democracia costarricense no puede permitirse el "apoyo a una dictadura", dice diputado tras aprobar moción sobre Cuba

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el miércoles una moción de condena al régimen cubano, en la cual pide la liberación de los presos políticos y se solidariza con la "causa de la libertad en Cuba.

En la resolución, los diputados exigen, además, elecciones libres y democráticas, bajo la supervisión de observadores internacionales y sin injerencia del régimen.

La moción, propuesta por el legislador Eliecer Feinzaig Mintz, Presidente del Partido Liberal Progresista; fue aprobada por 34 parlamentarios, con 7 en contra y 13 ausentes:

“La votación manda una señal fuerte de que los costarricenses hacemos respetar nuestra libertad y nuestra democracia y queremos lo mismo para todos los pueblos de América Latina y del mundo y en esta ocasión, en especial para el pueblo cubano. Lo hacemos en el contexto del 70 aniversario del asalto al cuartel Moncada, que prácticamente dio inicio a las acciones bélicas de la revolución castrista”, indicó a Martí Noticias, Feinzaig Mintz.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica está compuesta por 57 legisladores, quienes son elegidos por voto popular, en proporción a la masa poblacional de las provincias.

Ese mismo día, el Partido del Frente Amplio invitó al Embajador de Cuba en San José, Jorge Rodríguez Hernández a dar una charla titulada Cuba: Mitos y realidades sobre la actualidad en la sala de conferencias del edificio parlamentario.

“Aprovechando también que el Partido Frente Amplio invitó al Embajador de Cuba a dar una charla aquí en el Congreso sobre los logros de la revolución cubana. Les hicimos notar el cinismo y la contradicción de utilizar, en Costa Rica, las libertades que tenemos como la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de expresión para venir a difundir falsedades acerca de la vida en Cuba, cosa que los cubanos comunes no pueden hacer en su país natal, donde es prohibido manifestarse-cuando han habido manifestaciones, han sido reprimidas con fuerza brutal- y no hay libertad de expresión, no hay una prensa independiente, no hay libertad de asociación, no hay libertad de movimiento”, sostuvo Feinzaig.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, afirmó al diario El Mundo, de Costa Rica, que “aquí se ha aprobado una moción injerencista, una moción que irrespeta la autodeterminación de los pueblos, en este caso el pueblo cubano con una justificación que se fundamenta en información falsa sobre una buena parte de la historia de Cuba”.

“Así que se habla de la libertad, pero hay un tufillo autoritario en este tipo de mociones, como obviar que Cuba ha tenido 61 años de bloqueo criminal y que mucho de lo que sucede en la isla pasa por esa realidad que solo sigue siendo votada a favor sistemáticamente por Estados Unidos y por el Estado de Israel, esa es la realidad”, sostuvo.

El diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, señaló en conversación con nuestra redacción, que su país debía estar en consonancia con su tradición democrática: “Costa Rica es una de las democracias más longevas en el mundo y como tal debemos respetar y ser garantes de la democracia en todo lugar del mundo. La defensa de las libertades, sea de pensamiento, movimiento de empresa, de comercio, de cualquier otra, deben ser un pilar fundamental en la vida democrática de todos los países. No podemos, de ninguna manera, permitir ni avalar que en el recinto más sagrado de la democracia costarricense se permitan manifestaciones de apoyo a una dictadura que ha sumido en la pobreza a un hermano pueblo latinoamericano”.

“No es de recibo para Costa Rica que nuestra Patria salga en señales hacia el mundo de apoyo a un régimen autoritario que lo que ha hecho es restringir los derechos humanos, las libertades individuales, pero principalmente a cercenado la capacidad del pueblo cubano de autodeterminarse como pueblo”, manifestó el legislador.