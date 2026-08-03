Delcy Rodríguez pide ahorrar más agua y energía en Venezuela

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este domingo a la población ahorrar agua y electricidad ante los efectos previstos del fenómeno climático conocido como el “Superniño”, y anunció un plan para incorporar 4.800 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional durante lo que resta del año.

Durante una reunión con autoridades, transmitida por el canal del estado, Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez informó que ordenó la elaboración de planes específicos para enfrentar el incremento de las temperaturas y la reducción de las fuentes hídricas, entre ellos el fortalecimiento de la generación termoeléctrica.

Además explicó que los 4.800 MW se sumarán a la capacidad que será incorporada mediante contratos suscritos con las empresas General Electric (GE) Vernova e IMPSA…. “Estamos actuando para tener en las próximas semanas mecanismos de generación eléctrica adicionales en nuestro país para prepararnos, son acciones preventivas”, afirmó Rodríguez.

Rodríguez también exhortó a los ciudadanos a reducir el consumo de electricidad y agua, al considerar que se trata de una de las principales acciones para enfrentar los efectos del fenómeno climático…. “Vamos a prepararnos, es la etapa de la preparación, y yo pido que Venezuela esté preparada (…) vamos a unirnos para cuidar a la naturaleza (…) para que el consumo tanto de energía eléctrica como de agua sea racional”, expresó.

El anuncio forma parte de las medidas preventivas que, según el Ejecutivo, buscan fortalecer la capacidad de respuesta del país ante un eventual episodio de El Niño de alta intensidad, asociado a mayores temperaturas y períodos de sequía que pueden afectar la disponibilidad de agua y la generación hidroeléctrica.