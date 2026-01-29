“De la dictadura a la democracia”, de Gene Sharp

Getting your Trinity Audio player ready...

“De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación”, publicado originalmente en 1993 por el politólogo y ensayista estadounidense Gene Sharp, es una obra fundamental en los estudios sobre la resistencia civil y la lucha no violenta contra los regímenes autoritarios.

Reconocido por su claridad y aplicación práctica, el libro ha influido en movimientos prodemocráticos alrededor del mundo, siendo traducido a decenas de idiomas y utilizado como manual por activistas en contextos muy diversos.

Gene Sharp, a lo largo de su carrera, se dedicó a investigar las dinámicas del poder político, especialmente la manera en que las dictaduras mantienen el control y cómo los ciudadanos pueden desafiarlo sin recurrir a la violencia. “De la dictadura a la democracia” fue escrito inicialmente para apoyar a los opositores a la dictadura militar en Birmania (hoy Myanmar), pero sus principios y métodos trascendieron ese contexto y se convirtieron en referencia global.

El libro parte de la premisa de que el poder de los dictadores se basa, en gran medida, en la obediencia voluntaria o forzada de la población y sus instituciones. Sharp sostiene que, al retirar esa obediencia de manera estratégica y organizada, es posible debilitar y eventualmente desmoronar un régimen autoritario. Para ello desarrolla un sistema conceptual que combina análisis teórico y tácticas concretas de acción no violenta.

Entre sus principales aportaciones destacan:

La identificación de las fuentes del poder político y cómo estas pueden ser erosionadas mediante la acción civil.

La sistematización de 198 métodos de protesta y resistencia no violenta, desde manifestaciones y boicots hasta huelgas y desobediencia civil.

El énfasis en la planificación estratégica, la unidad de la oposición y la disciplina no violenta como elementos clave para el éxito de los movimientos prodemocráticos.

La advertencia frente a las concesiones precipitadas y la importancia de mantener presión constante sobre el régimen hasta lograr cambios estructurales.





“De la dictadura a la democracia” se ha convertido en guía esencial para activistas y ciudadanos que buscan desafiar regímenes autoritarios sin recurrir a la violencia. Sus enseñanzas han sido aplicadas en movimientos como la Revolución de las Rosas en Georgia, la Revolución Naranja en Ucrania, la Primavera Árabe y numerosas campañas en países asiáticos y africanos.

El libro también ha generado debates sobre los límites y posibilidades de la resistencia no violenta, así como sobre los riesgos de represión por parte de los gobiernos. No obstante, Sharp argumenta que la estrategia pacífica es, a largo plazo, más efectiva y sostenible que la lucha armada, pues evita la espiral de violencia y permite construir sociedades más inclusivas y democráticas.

La obra de Gene Sharp sigue siendo una referencia obligada para comprender los mecanismos de la opresión política y las alternativas no violentas para la liberación. ‘De la Dictadura a la Democracia’ ofrece herramientas prácticas, e inspira esperanza en la capacidad de los pueblos para transformar sus realidades mediante la acción colectiva y la resistencia pacífica.

En un mundo donde la lucha por la democracia sigue vigente, la enseñanza de Sharp y su libro son tan importantes hoy como lo fueron en su publicación original en 1993. Sobre todo para los cubanos.