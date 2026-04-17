Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Díaz-Balart: "Recordamos a los valientes patriotas cubanos que arriesgaron todo" (VIDEO)

Congresista republicano Mario Díaz-Balart
Congresista republicano Mario Díaz-Balart

En el del 65.º aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart rindió homenaje a los brigadistas.

Getting your Trinity Audio player ready...

El legislador cubanoamericano Mario Díaz-Balart recordó el 65.º aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos.

“En el 65.º aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, recordamos a los valientes patriotas cubanos que arriesgaron todo en la lucha por la libertad frente a una dictadura brutal, corrupta y asesina", escribió influyente congresista.


El decano de la delegación congresional de Florida y presidente de la Subcomisión de Asignaciones sobre Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados, consideró que la valentía de los brigadistas "nos recuerda que la causa de la libertad en Cuba sigue viva y que hoy esa libertad está más cerca que nunca gracias al liderazgo del presidente Trump".

"Una Cuba libre es fundamental para los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos y de la región", apuntó Díaz-Balart.

"Mientras el pueblo cubano continúa resistiendo la tiranía, Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo a su derecho a vivir en libertad y con dignidad", concluyó el recordatorio del representante republicano.

This item is part of

Foro

XS
SM
MD
LG