Díaz-Balart: "Recordamos a los valientes patriotas cubanos que arriesgaron todo" (VIDEO)

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El legislador cubanoamericano Mario Díaz-Balart recordó el 65.º aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos.



“En el 65.º aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos, recordamos a los valientes patriotas cubanos que arriesgaron todo en la lucha por la libertad frente a una dictadura brutal, corrupta y asesina", escribió influyente congresista.



El decano de la delegación congresional de Florida y presidente de la Subcomisión de Asignaciones sobre Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados, consideró que la valentía de los brigadistas "nos recuerda que la causa de la libertad en Cuba sigue viva y que hoy esa libertad está más cerca que nunca gracias al liderazgo del presidente Trump".



"Una Cuba libre es fundamental para los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos y de la región", apuntó Díaz-Balart.



"Mientras el pueblo cubano continúa resistiendo la tiranía, Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo a su derecho a vivir en libertad y con dignidad", concluyó el recordatorio del representante republicano.