CUBANOS DE LA SEMANA: Yasmani Grandal se calienta con el madero 

Este viernes ocurrirá el esperado debut del astro argentino Leo Messi.

A raíz de su traspaso al Inter de Miami el mundo del fútbol ha puesto los ojos sobre el campeonato de fútbol norteamericano, MLS.

Sin duda, el fichaje del argentino constituye el acontecimiento deportivo más importante en la historia del torneo, organización que, a pesar de no contar con el respaldo del fanático norteño, continua generado un campeonato estable y cada año mejora su calidad deportiva.



Todos sabemos que el balompié no es cosa de norteamericanos. El béisbol, el fútbol americano, y el básquetbol son los dueños del público y cada temporada los crecientes gastos de los equipos reflejan la buena salud entre estas organizaciones y el espectador. Para argumentar, el fútbol en Estados Unidos no se llama fútbol, se llama soccer y sus fanáticos mayormente vienen de la emigración latinoamericana, aunque debemos decir que existe algún que otro grupo de norteamericanos que asisten a los estadios.



La MLS, Major League Soccer, es la máxima categoría del fútbol profesional en Estados Unidos y Canadá. Fue fundada en 1993 y comenzó a disputarse en 1996. Está compuesta por equipos de diversas ciudades de ambos países, y actualmente cuenta con 29 conjuntos. La temporada regular se juega de marzo a octubre, y los equipos compiten para clasificar a los playoffs, que determinan al campeón de la liga.



El equipo que más gasta en jugadores es el Toronto FC, con 25,194, 254 de dólares, mientras el que más títulos posee es el Los Angeles Galaxy con cinco premios en el 2002, 2005, 2011, 2012 y 2014.



Como estrategia para llamar la atención del aficionado, la MLS ha contratado estrellas del fútbol mundial. Después de pasar por los grandes escenarios, un buen número de grandes jugadores han terminado su carrera en Estados Unidos con contratos muy buenos a pesar de su avanzada edad.

Sin dudas, ninguno de estos fichajes han sido tan mediático como el de Messi, pero sería oportuno revisar la ficha y la actuación de campeones del mundo de fútbol que han pasado por la MLS.



Romário, uno de los delanteros más talentosos de su generación, se unió al equipo estadounidense Miami Fusion en 2000. Antes de su paso por la MLS, Romário había tenido una destacada carrera en clubes como el PSV Eindhoven, Barcelona y Flamengo, además de su éxito con la selección brasileña en la cual fue campeón del mundo en Estados Unidos 1994.



Lothar Matthäus se unió al equipo estadounidense MetroStars (ahora conocido como New York Red Bulls) en 2000. Matthäus es catalogado como uno de los jugadores más grandes del fútbol alemán. Ganó la Copa del Mundo de la FIFA en 1990 y fue reconocido por su liderazgo y habilidad en el campo.



Roberto Carlos, reconocido como uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, se unió al equipo estadounidense LA Galaxy en 2007. Antes de su llegada a la MLS, Roberto Carlos había tenido una exitosa carrera en el Real Madrid y en la selección brasileña, ganando varios títulos, incluida la Copa del Mundo 2002 disputada en Corea del Sur y Japón.



Ricardo Izecson dos Santos (Kaká): El delantero brasileño jugó para el Orlando City SC de 2015 a 2017. Kaka tuve una gran historia en Europa donde jugó en clubes como el Milán y Real Madrid. Formó parte de la nómina de Brasil en el mundial del 2002, donde la selección suramericana quedó campeona.



Thierry Henry: El delantero francés se unió al New York Red Bulls (ahora New York Red Bulls) en 2010. Sin embargo, su acuerdo de fichaje se cerró en 2009 y fue anunciado oficialmente en 2010. Participó en el torneo hasta el 2014. Antes de cruzar el océano jugó en importantes equipos como Juventus, Arsenal y Barcelona. Entre sus títulos más importantes está la Liga de Campeones 2008-2009 y la Copa Mundial de la FIFA 1998 y la Eurocopa 2000.



David Villa: El delantero español fue fichado por el New York City FC en 2014. Villa había tenido una exitosa curriculum en clubes como el Valencia, el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Villa fue parte del equipo nacional de España que obtuvo la Copa del Mundo de la FIFA en 2010. También ganó la Eurocopa en 2008 siendo uno de los máximos goleadores y recibió el Botín de Oro.



Bastian Schweinsteiger: El centrocampista alemán se unió al Chicago Fire en 2017 hasta el 2019. Estuvo al servicio de Bayern de Múnich y la selección alemana antes de llegar a la MLS. Schweinsteiger fue parte del equipo nacional teutón que ganó la Copa del Mundo de la FIFA en 2014. Además se coronó en la Eurocopa 2016.



Andrea Pirlo: El mediocampista italiano llegó a la MLS a los 36 años. Jugó en el New York City FC en los años 2015 al 2017. Entre uno de sus tantos títulos fue campeón del mundo en Alemania 2006.



Gennaro Gattuso: El futbolista de contención participó en el Montreal Impact (ahora conocido como CF Montreal), una sola temporada en 2013. El atleta conocido por su agresividad en el campo fue campeón mundial con italiana en el 2006.



Después de conocer cuántos campeones mundiales han participado en la MLS podemos asegurar que la liga del continente americano es la que más estrellas ha tenido.

Sin embargo, el poderío económico del torneo no ha podido garantizar un campeonato que iguale el nivel de los grandes torneos de Europa, dígase España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia.



La llegada de Messi genera esperanzas. Quizás su calidad como deportista atraiga al público norteamericano a los estadios. Es una tarea muy difícil que no solo necesitará de su virtuosismo como atleta, sino de emprender un camino apoyado en hombres de negocios. Hombres que a través de Leonel sepan vender el deporte europeo en el corazón de América.



Otras estrellas que han jugado en la MLS, pero que no han sido campeones del mundo.



México-Hugo Sánchez. Dallas Burn (ahora conocido como FC Dallas) 1996



Colombia-Carlos Valderrama. Tampa Bay Mutiny 1996-1997

Bulgaria- Hristo Stoichkov. Chicago Fire 2000



Suecia-Zlatan Ibrahimović. LA Galaxy 2018-2019.



Inglaterra-Steven Gerrard Gerrard. LA Galaxy 2015-2016.



Inglaterra-Frank Lampard. l New York City FC 2015-2016.



Inglaterra-David Beckham. LA Galaxy 2007- 2012



Inglaterra-Wayne Rooney. DC United 2018-2020



Irlanda Robbie Keane. LA Galaxy- 2011-2016