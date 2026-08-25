Cubanoamericano Bryan Avila será el compañero de fórmula de Byron Donalds

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El senador estatal cubanoamericano Bryan Avila, fue el escogido como compañero de fórmula por Byron Donalds, candidato republicano a gobernador de La Florida, para las elecciones de noviembre próximo.

Ávila, de 42 años, nació en Hialeah y es hijo de Bryan y Rosa María Ávila, dos exiliados cubanos que huyeron del régimen y se establecieron en Estados Unidos.

Al anunciar su selección en la histórica Torre de la Libertad, en Miami, Donalds explicó que “es hijo de exiliados cubanos. Este es un hombre que entiende el Sueño de Florida y por qué debemos defenderlo”.

"Estoy orgulloso de haber nacido y crecido en la ciudad de Hialeah. Mis padres vinieron de Cuba buscando algo muy especial para todos nosotros: libertad. Para mí es un honor estar aquí, en la Torre de la Libertad, porque es un faro de libertad", dijo el senador estatal al aceptar la candidatura a vicegobernador.

Ávila representa desde el 2022 el Distrito 39 en el Senado Estatal, que incluye Hialeah, Hialeah Gardens y Miami Lakes.

Antes de llegar al Senado, sirvió por ocho años en la Legislatura Estatal y ocupó posiciones de liderazgo en el capitolio de Tallahassee.

Veterano de las Fuerzas Armadas, Avila estaba vinculado a la campaña de Donalds, como copresidente de la coalición Veterans for Byron.

En mayo pasado, acompañó al candidato republicano a gobernador durante el lanzamiento de Latinos for Byron en Hialeah.

De ser elegida la fórmula Donalds-Avila en noviembre, sería la segunda vez que el vicegobernador de la Florida es cubanoamericano.

Jeanette Núñez, actual presidente de la Universidad Internacional de la Florida, sirvió en el cargo del saliente gobernador Ron DeSantis.