Cubano contra cubano, una rareza en la cartelera del Hard Rock Casino 

Por alguna razón inexplicable, los boxeadores profesionales cubanos han sido reacios a enfrentarse entre sí.

Mientras los mexicanos, por ejemplo, son famosos por regalar épicas batallas entre ellos, como la trilogía de Erik “El Terrible” Morales y Marco Antonio Barrera, los de la Mayor de Las Antillas han optado por declinar enfrentar a sus compatriotas, aunque ello implique dejar pasar oportunidades que pudieran impulsar sus carreras.

Si acaso, se recuerda el combate en los superpesados, cuando Luis “King Kong” Ortíz noqueó en el primer round a Juan Carlos Gómez en 2014.

Por esta razón, es vista como una rareza la pelea que protagonizarán el próximo 26 de abril en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood los invictos Armando Martínez Jr y Neslán Machado en el peso superpluma.

El Junior, hijo del legendario Armandito Martínez, campeón olímpico de Moscú'80, ostenta récord de 17-0, con 15 nocauts.

Su último combate fue precisamente en el mismo escenario del Hard Rock, cuando venció por decisión unánime al venezolano Willmank Canónico el 12 de octubre pasado.

En la misma cartelera estuvo Machado (21-0, 10 KOs), quien se apuntó el triunfo por nocaut técnico en el primer asalto ante el mexicano Juan Uruel Silva.

Se trata de dos cubanos invictos que han transitado caminos diferentes desde su llegada al pugilismo rentado.

Martínez, de 30 años, ha sido un torbellino al que sólo Canónico y el argentino Fernando Cancino, el 18 de junio del 2022, han logrado terminar en pie.

Sus otros rivales, cuando más, no pasaron más allá del octavo asalto.

Del otro lado, Machado, de 29 años, ha construido una carrera sin tantas luces, a golpe de sacrificio y constancia, cuando en ocasiones llegó a valorar el retiro.

Para ambos, el combate del 26 de abril representa una oportunidad de dar un golpe de autoridad en una división repleta de talento, que le abriría las puertas a una pelea titular y bolsas más jugosas.

El hijo de Armandito partirá como favorito, pero deberá desplegar sus mejores armas ante un Machado que buscará colarse en una élite que hasta ahora se ha negado a reconocerlo como parte de ella.