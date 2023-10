Cubana gana premio de poesía de la Universidad de Guadalajara (VIDEO)

La cubana Melissa Cordero Novo ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Raúl Padilla López –convocado por la Universidad de Guadalajara y varias de sus dependencias– por su cuaderno titulado "Hundir las manos temblorosas".



El certamen convocado por la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la Editorial Universidad de Guadalajara y la Librería Carlos Fuentes otorgó a la cubana el premio único: $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 MXN) en efectivo, $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MXN) en vales para canjear en la librería Carlos Fuentes y la publicación de la obra por la Editorial de la Universidad de

Guadalajara.

Cordero Novo ganó con el poemario: Hundir las manos temblorosas.



El jurado, integrado por Carmen Villoro, Alicia García Bergua y Luis Antonio Medina, consideró que la estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara escribió el libro "con buen oficio literario, que hace honor a un género poco cultivado y apreciado, el poema en prosa. Recorre con un lenguaje rico y preciso el viaje interior que hace quien deja su lugar de origen y se sumerge en distintos paisajes y diálogos con el mundo

natural y humano en su sentido más amplio, y esto le da un carácter de universalidad y actualidad. Es al mismo tiempo un viaje por las palabras que también llevan lejos y dan a lo contado una terredad, como diría Eugenio Montejo, profunda e importante".

La premiación tendrá lugar el 29 de noviembre, en el VII Foro Internacional de Lengua y Literatura hispánicas, en el marco del programa académico de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Melissa Cordero se graduó de Periodismo en Cuba y ha sido colaboradora de El Estornudo y también trabajó como editora y redactora de El Toque.

Anteriormente, el poema "Mi vel Tumba Beneni" , de Melissa Cordero, resultó ganador del X Concurso Literario Luvina Joven, también auspiciado por la Universidad de Guadalajara.

La joven autora, nacida en Cienfuegos en 1987, se mostró emocionada en redes sociales y dijo que no puede describir lo que siente: “No hay algo que pueda escribir y que refleje en realidad lo que siento. Mucho tiempo soñándolo. Mucho tiempo cansándome. Mucho tiempo alejándome de la escritura. Mucho tiempo retomándola. Agradezco profundamente a todos los que me alentaron. A quienes me leyeron. A quienes me regalaron ideas, imágenes, afectos. No hubiera podido yo sola”.