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Después de más de nueve meses en prisión provisional, Kamil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, creadores del proyecto audiovisual independiente El 4tico, siguen sin saber cuándo serán juzgados. El Tribunal Provincial de Holguín suspendió la vista prevista para este martes 24 de noviembre sin explicar los motivos ni fijar una nueva fecha, denunció la organización de asesoría legal Cubalex.

En declaraciones a Martí Noticias, el abogado de Cubalex Alain Espinosa, describió el efecto de esa incertidumbre como "una forma de tortura mental tanto para ellos como para sus familiares". El abogado sostuvo que la decisión del tribunal vulnera el derecho de ambos a ser juzgados sin demoras.

Doris Santiesteban Batista, esposa de Medina, confirmó a Martí Noticias que se enteró de la suspensión a través del abogado defensor. Santiesteban expresó su temor de que los jueces ya hayan decidido el destino de los jóvenes. "Todo está preparado, ya lo que van a hacer, lo saben", afirmó.

Espinosa explicó la diferencia entre aplazar un juicio antes de su inicio y suspenderlo una vez comenzado. Según el abogado, en el segundo caso el tribunal dispone de un máximo de 20 días para reanudarlo; si supera ese plazo, debe comenzar nuevamente la vista. Cuando el aplazamiento ocurre antes de la apertura, añadió, la ley no establece un plazo máximo para volver a convocarla.

"Esto lógicamente les da la posibilidad de seguir dilatando este proceso, lo cual es una manipulación de la ley", sostuvo Espinosa. El abogado señaló que el artículo 3 de la Ley del Proceso Penal reconoce el derecho "a ser juzgado con celeridad e inmediatez" y que el artículo 39 exige una causa justificada para suspender una vista ya señalada.

Zayas y Medina permanecen en la Prisión Provincial de Holguín desde el 6 de febrero. Según Cubalex, ese día agentes de la Seguridad del Estado registraron sus viviendas y confiscaron los equipos que utilizaban para producir y difundir los contenidos de El 4tico, una plataforma de debate sobre la realidad política, económica y social de Cuba.

La Fiscalía solicita diez años de cárcel para Zayas y ocho para Medina. A ambos les imputa los presuntos delitos de propaganda contra el orden constitucional, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, e instigación a delinquir.

Cubalex exigió la liberación inmediata de los dos jóvenes. Espinosa sostuvo que la prisión provisional se les aplica "como una forma de castigo" y que, si las autoridades no pueden juzgarlos en un plazo razonable, "tendrían que modificar esta medida de prisión provisional y dictar su excarcelación". También pidió al tribunal que haga públicos los motivos del aplazamiento y fije de inmediato una nueva fecha.