Cuba será nuevamente un instrumento de Rusia, coinciden analistas

La Habana y Moscú continúan dando pasos en el reforzamiento de sus relaciones, ahora con la firma de un acuerdo de cooperación hasta 2030.

En declaraciones a Martí Noticias, analistas coincidieron en que el afianzamiento de relaciones entre los dos viejos aliados traerá como consecuencia que Cuba se convierta, otra vez, en instrumento de Rusia.

“Estamos frente a un redoblar de alianzas perversas que se están estableciendo globalmente. La de Rusia- Irán-Cuba-Venezuela-Nicaragua es parte de esa alianza. El gobierno cubano las refuerza", dijo a Martí Noticias desde La Habana el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa.

Explicó que son alianzas perversas en dos sentidos: "Primero, porque quiebran el orden internacional de una manera que contradice, justamente, los propios principios de estos estados, de estas naciones, que no asumen la responsabilidad. Ahí está el caso de Cuba, aliado con un régimen criminal y genocida que el viernes acaba de bombardear, lanzar bombas y drones a distintas ciudades en Ucrania. Y, al mismo tiempo, son perversas porque no responden a los intereses de su pueblo, de sus sociedades, pero se refuerzan entre sí para tratar de mantener el poder y el control”.

Cuesta Morúa dijo que el reforzamiento de esta alianza entre La Habana y Moscú no es buena noticia para los ciudadanos de ninguno de los dos países, ni tampoco para el mundo democrático.

"Pero seguimos luchando por revertir todas estas dinámicas y todos estos procesos porque contamos, afortunadamente, con el divorcio creciente de la sociedad cubana, en el caso nuestro, respecto de su propio gobierno, y eso crea condiciones para que en el mediano plazo podamos restablecer lo que es necesario para nuestro país”, recalcó el opositor, directivo de la plataforma DFrente y del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC).

Los presidentes, de la Duma Estatal rusa Viacheslav Volodin, y de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP), Esteban Lazo, subscribieron el sábado un programa que prevé la cooperación de ambos regímenes en materia comercial, económica, científica y técnica.

Entre las prioridades del proyecto está la extracción y procesamiento de recursos minerales, la producción de azúcar, el turismo y la energía solar.

Según un comunicado publicado en el sitio oficial de la Duma, Volodin dijo, además, sin precisar, que "es correcto ampliar la cooperación en el ámbito humanitario y educativo” con la isla.

“La noticia no trae muchos detalles y me imagino que es así, precisamente, que la quieren. O sea, esto para mí es lo que siempre hacen cada vez que viene una crisis, ellos anuncian algo que cree expectativas en la población de que las cosas van a mejorar, cuando no es el PPG que lo habían descubierto en el momento oportuno, era un pozo de petróleo. Por ahí anda una petrolera australiana que dicen que descubren petróleo todos los días, pero no se ve ni un gramo, y ahora todos los acuerdos estos que no se sabe de lo que son, curiosamente, no dicen nada de petróleo, que es lo que necesita Cuba”, señaló el analista Juan Antonio Blanco, historiador y ex diplomático.

La provisión de petróleo constituye un asunto urgente para La Habana, que anunció la pasada semana medidas de ahorro que anticipan una paralización parcial de la vida en la Isla por la falta de combustible.

“Tampoco se menciona la cuestión de la guerra en Ucrania y los cubanos que van para allá, que es bastante complicado para ellos [el régimen]", agregó Blanco.

Cuba y Rusia han estrechado su alianza en el último año, con el apoyo del régimen cubano a la invasión a Ucrania y, por su parte, la nación eslava ha prometido mayores inversiones y cooperación económica.

"Queremos acelerar las inversiones, por eso vamos a abrir sucursales de los bancos rusos en Cuba, y por supuesto, vamos a fomentar los nexos humanitarios", afirmó Volodin.

“Entonces, lo más probable es que lo que se haga, finalmente, de todos esos acuerdos -que parece que tienen bastante urgencia en hacer- es conectar los bancos rusos con los bancos cubanos para, si le dan la entrada aquí, en Estados Unidos, a la gente de las mipymes, y abren cuentas y comienzan transacciones bancarias entre bancos americanos y el banco cubano, que esa sea la vía para lavar el dinero ruso que está bajo sanciones de todo Occidente”, apuntó el exdiplomático, presidente de la organización Cuba Siglo XXI, un laboratorio de ideas con sede en Madrid.