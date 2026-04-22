Cuba notificó al FBI sobre caso de secuestro parental internacional

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Dos personas transgénero de Utah se encuentran bajo custodia federal y enfrentan cargos de secuestro parental internacional, tras llevarse a Cuba a un menor de diez años para, presuntamente, someterlo a una operación de reasignación de sexo.

Según un comunicado del Departamento de Justicia, el 28 de marzo, el niño debía viajar en auto a Calgary, en la provincia canadiense de Alberta, para una acampada con su padre biológico, Rose Inessa-Ethington, alias Eri Ethington, de 42 años, la pareja de este, Blue Inessa-Ethington, alias Carly Ann Crosby, de 32, y el hijo de este último, de tres.

Sin embargo, el grupo nunca llegó a su hotel en Calgary ni al camping donde tenían previsto alojarse del 29 de marzo al 2 de abril.

Según la denuncia, no se tuvo noticia del grupo desde el 28 de marzo de 2026, cuando el menor le comunicó a su madre por teléfono que habían llegado a Canadá.

La mamá del niño, quien comparte la custodia del niño con Ethington, debía tenerlo de regreso el 3 de abril, lo cual no ocurrió.

Según documentos judiciales, el 29 de marzo de 2026, el grupo cruzó la frontera entre Estados Unidos y Canadá y tomó un vuelo de Vancouver a Ciudad México, y el 1 de abril de 2026, llegaron a La Habana procedentes de Mérida.

Como se alega en los documentos judiciales, las entrevistas con la familia del niño de 10 años revelaron una gran preocupación por el bienestar del menor, ya que el niño nació varón, pero se identificó como niña, lo que los familiares creían que se debía, en gran medida a la manipulación de Ethington.

Asimismo, existía la preocupación de que el niño hubiera sido transportado a Cuba para una cirugía de reasignación de género antes de la pubertad.

El 13 de abril, un tribunal estatal de Utah ordenó que el menor fuera devuelto inmediatamente a su madre y le otorgó la custodia exclusiva.

El 16 de abril, las autoridades cubanas localizaron al grupo en la isla.

“Agradecemos a las fuerzas del orden por haber actuado con rapidez para devolver al niño a su madre biológica”, declaró la primera fiscal adjunta de los Estados Unidos para el Distrito de Utah, Melissa Holyoak.

“Nuestra prioridad en cada caso de secuestro parental es la seguridad y el bienestar del niño”, declaró por su pate Robert Bohls, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City.

“Este caso refleja la importancia de la colaboración para localizar a las víctimas, facilitar la reunificación familiar y garantizar la rendición de cuentas”, añadió Bohls.

El Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en La Habana desempeñaron un papel fundamental en el rescate del menor, junto con la Oficina del Agregado Policial del FBI en la Ciudad de México.