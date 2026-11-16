Cuba: La crisis del agua
Al menos el 28% de los cubanos no tienen agua potable. Existen localidades donde el servicio lleva años interrumpido. La solución en las actuales condiciones no se divisa y la crisis deja de ser exclusivamente económica para convertirse en una emergencia humana y sanitaria.
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