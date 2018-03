Justicia brasileña tras prácticas corruptas de Odebrecht en Puerto del Mariel

C uatro años después de la inauguración del Puerto del Mariel , encargado por el gobierno cubano a la constructora brasileña Odebrecht , permanecen aún las sombras sobre las corruptelas en el millonario negocio de modernización portuaria del oeste de La Habana.

La clasificación por 15 años se decretó en 2012, durante el primer gobierno de Dilma Rousseff . El Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior -entidad rectora del banco estatal BNDES- justificó el secreto sobre las operaciones en el riesgo que la divulgación traería a otras negociaciones bilaterales y como medida de protección al gobierno de la isla: “Podría no ser favorable a la relación del gobierno cubano con otros países acreedores, además de causar malestar diplomático”, declara el alegato firmado por el exministro Fernando Pimentel .

“Por tratarse de dinero público, considero un derecho tener acceso a esos documentos. El gobierno brasileño prestó $682 millones para el financiamiento de esa obra , pero ¿quién asegura que no costó $500 millones y los otros $180 millones fueron desviados para otras cosas? Quiero saber quién fiscalizó la obra , quién estimó los costos y quién firmó los documentos diciendo que era económicamente viable”, explicó a Martí Noticias el académico brasileño Adolfo Sachsida .

Sachsida es un investigador brasileño del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) que en septiembre de 2014 entabló una “demanda popular” contra la Estado y el BNDES a favor de barrer el secreto y hacer públicos los procesos administrativos del préstamo para el Mariel, así como papeles de trabajo, notas técnicas y memorandos.

El economista dice no entender como un “país pobre” como Brasil prestó millones a Cuba para la construcción de instalaciones portuarias “cuando existen varios puertos brasileños que no tienen ni siquiera recursos para hacer mantenimiento”, y esgrime además “cuestiones morales y humanitarias”, que asegura, van más allá de la cuestión económica.

“Nosotros estamos financiando una dictadura, el gobierno cubano es una dictadura. ¿Qué decisión es esa de financiar emprendimientos en países dictatoriales que dificultan el control, donde no impera la democracia, donde no impera el estado de derecho y no se respetan los derechos humanos? Lo que estoy levantando es una cuestión de dinero público brasileño", declaró el demandante.

Sachsida considera que en el proyecto del Mariel se usó el dinero del contribuyente brasileño y hay que averiguar cómo se gastó ese dinero. "Más allá del punto de vista financiero, hay una cuestión moral. ¿Es correcto usar dinero público de un país para financiar obras en una dictadura? Yo como brasileño me avergüenzo de eso”, concluyó el economista.

La demanda de Sachsida obtuvo un fallo favorable en segunda instancia, pero el dictamen fue apelado por el BNDES. En 2017, otro juez federal de Brasilia negó el recurso interpuesto por el banco de fomento, pero según Sachsida aún tramitan otras apelaciones de la institución.

El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, en cambio, defendió la inversión iniciada en su gestión con el mejor estilo castrista, demonizando a los cubanos exiliados y dejando entrever que el destino del puerto estaría asociado al levantamiento -o inminente flexibilización- del embargo estadounidense durante la administración de Barack Obama.