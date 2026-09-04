Cuba enfrenta brote de enfermedades gastrointestinales agravado por la calidad del agua y los apagones

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Un brote de infecciones gastrointestinales caracterizado por severos episodios de diarreas, vómitos y deshidratación afecta a residentes de varias provincias en Cuba, en medio de la escasez de medicamentos y deficiencias en la atención médica.

Griselda Pantoja, vecina del barrio La Güinera en La Habana, explicó que la situación es "pésima" y que tras llegar deshidratada a un centro de salud solo le pudieron administrar "un suero y otro medicamento oral", por lo que en su hogar han recurrido a infusiones de hierbas y fármacos importados.

"Te da diarrea, vómitos, dolor de cabeza y te quita el apetito", detalló Pantoja, añadiendo que "sin luz no se puede hervir agua" y tampoco disponen de pastillas para clorarla.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió este viernes una alerta sanitaria por el aumento significativo de estas enfermedades en la isla.

La sede diplomática atribuyó la problemática al deterioro de las infraestructuras hídrica y energética, lo que impacta la calidad del agua y la conservación de alimentos tras detectarse agentes patógenos como Escherichia coli, norovirus y Shigella.

La contaminación del suministro figura como el detonante principal según testimonios recopilados por Martí Noticias.

En Centro Habana, una residente que solicitó el anonimato indicó que el servicio llega con un fuerte olor a amoníaco por mezclarse con aguas albañales, cuadro agravado por la acumulación de basureros y la proliferación de roedores.

"El virus este de la diarrea y los vómitos está nivel Dios", afirmó la entrevistada, quien denunció además la desprotección de los adultos mayores: "Una vecina mía falleció sola en su casa, ni un trabajador social existe ya en este país, ni un médico de la familia".

El brote se extiende al resto de las provincias y abarca otras patologías. En Media Luna, Granma, el activista Yurisnel Domenech relató que el agua tan llega "negra", lo que ha provocado malestares estomacales a quienes no la hierven.

Desde el reparto Mantilla, en Arroyo Naranjo, el activista Osmany Poveda denunció que a los casos diarreicos se suman reportes de dengue y hepatitis, alertando sobre las pésimas condiciones en los edificios de su localidad.

"Hay tremenda cantidad de brotes... hay personas con 80 años, niños que están tomando el agua en extremadamente malas condiciones", agregó.