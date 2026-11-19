Cuba: Crisis alimentaria
Cuba Cuba enfrenta una crisis alimentaria multifactorial: produce muchos menos alimentos, sus habitantes han perdido capacidad económica, la dependencia de las importaciones crece y la entrada de divisas se contrae y por ende el valor de esta, que marca el ritmo económico, sube.
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