Cuba al día: ¿Puede ser deportado Roberto García Cabrejas?
En esta entrevista exclusiva, el abogado de inmigración Santiago Alpízar analiza el caso de Roberto García Cabrejas tras la investigación publicada por Martí Noticias y explica cuáles podrían ser las implicaciones legales de las declaraciones, videos y documentos que han salido a la luz.
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