Cuba 2026: cada vez menos atractiva para los viajeros

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Cuba es cada vez menos atractiva para los viajeros. Lo muestran los propios datos oficiales de la isla. En los primeros seis meses de 2026, el país recibió 699.878 visitantes, un 51,3 por ciento con respecto a la misma etapa del 2025, según el más reciente informe de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

“La situación es realmente grave”, dijo a Martí Noticias el economista cubano Elías Amor.

“En los primero seis meses de este año la llegada de los turistas a Cuba se ha desplomado. En el mes de junio se reportó la cifra más baja desde que se tienen registros históricos: 28.100 de turistas o viajeros que supone un descenso de un 77,5 % con respecto al mismo mes del año anterior”, comentó el autor del blog Cubaeconomía.

Los datos oficiales sobre la caída de viajeros a Cuba de enero a junio muestran que 664.522 dejaron de ir a la isla en ese período, en relación con igual etapa de 2025. De ellos, 45.799, la segunda cifra más importante del total, fueron de emigrados cubanos que prefirieron no visitar su tierra natal.

“Menos turistas se traduce en grados de ocupación bajísimos en los hoteles que apenas compensan los gastos de funcionamiento. Menos turistas suponen menos divisas por recaudación lo que hace es hundir más el valor del peso cubano en los mercados, sobre todo el informal. Menos ingresos de turismo, más déficit con el exterior lo que hace que las condiciones de financiación de la economía cubana sean cada vez más complicadas”, señaló Amor.

De acuerdo con el reporte estatal, del total de viajeros que llegaron a Cuba hasta junio, 387.591 fueron visitantes internacionales, un 39,3 % del total de 2025. El dato mostró que fueron 598.015 visitantes internacionales menos.

Por países, el desplome fue de 301.181 canadienses menos; 42.775 menos de Rusia y 36.085 menos de Estados Unidos.

“Estos datos no vienen de ahora. Vienen arrastrándose desde hace más de dos años. Realmente el sector hotelero cubano no se ha recuperado de lo que fue la grave crisis de la pandemia por no saber bien organizar la estructura turística y darle a los clientes una satisfacción superior a la esperada”, apuntó el economista cubano Elías Amor.

La salida a la luz pública del desplome de las cifras de viajeros a Cuba en los primeros seis meses de 2026 se da en medio del impacto de la salida del país de las cadenas hoteleras, especialmente españolas, y en medio de una crisis energética con imparables apagones y reiterados colapsos de la red eléctrica cubana.