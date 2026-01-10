Cuatro peloteros cubanos firman acuerdos millonarios 

Getting your Trinity Audio player ready...

El pinareño Randy Arozarena ganará 15.65 millones de dólares en el 2026, tras evitar el arbitraje salarial y llegar a un acuerdo con los Marineros de Seattle, en su último año antes de llegar a la agencia libre.

Arozarena, que ganó 11.3 millones en el 2025, fue uno de cuatro peloteros cubanos que lograron pactos con sus respectivos equipos para la próxima temporada.

El vueltabajero, quien cumplirá 31 el 28 de febrero, fue Novato del Año en el 2021 y ha participado en dos Juegos de las Estrellas, incluido el del 2025.

Otro que vio un aumento notable en su sueldo fue el zurdo habanero Adrián Morejón, quien pactó con los Padres de San Diego por 3.9 millones para la venidera campaña.

Morejón, de 26 años, estaba en su último año de elegibilidad de arbitraje salarial y, al igual que Arozarena, será agente libre al finalizar la temporada.

En el 2025, cuando ganó dos millones, tuvo su mejor año en las Mayores, en el que dejó balance de 13 triunfos y seis derrotas, con efectividad de 2.08, y fue convocado por primera vez al Juego de las Estrellas.

Otro que vio elevarse su salario notablemente para el 2026 fue el relevista avileño Yennier Cano, de los Orioles de Baltimore.

Cano, de 31 años, acordó con el equipo por 1.6 millones, luego de ganar 752 mil en el 2025.

El apagafuegos está bajo control de los Orioles hasta el 2029, cuando llegará a la agencia libre.

Y el también diestro Johan Oviedo, proyectado para integrar la rotación abridora de los Medias Rojas de Boston, ganará 1.55 millones este año.

Oviedo fue traspasado el 4 de diciembre de los Piratas de Pittsburgh a los Medias Rojas.

Luego de ser sometido a una operación Tommy John, regresó al juego a finales de la pasada campaña, donde mostró estar recuperado, con saldo de 2-1 y efectividad de 3.57 en nueve partidos.

El habanero ganó 850 mil dólares en 2025 y está bajo control hasta el 2028, cuando será agente libre.

Por lo general, los equipos evitan tener que llegar hasta un árbitro para dirimir las diferencias salariales, al conciliar un punto medio entre las exigencias de los jugadores y las propuestas de la franquicia.

Las mayores diferencias, a todas luces irreconciliables, en este período de arbitraje salarial, son las existentes entre los Tigres de Detroit y su lanzador estrella Tarik Skubal.

El dos veces ganador del premio Cy Young al mejor pitcher de la Liga Americana (2024 y 2025) ha pedido un aumento que le permita ganar 32 millones en el 2026, mientras que la oferta del equipo se limita a 19 millones.

El abismo de 13 millones entre ambas partes es el mayor en la historia y si Skubal gana su caso en las audiencias previstas entre el 26 de enero y el 13 de febrero, rompería el récord del contrato de un año más cuantioso para un jugador elegible para arbitraje salarial.

La marca pertenece al dominicano Juan Soto, al firmar un acuerdo por 31 millones con los Yankees de Nueva York en el 2024.