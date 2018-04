Expresidentes George H, George W, Clinton y Obama asisten a funeral de Barbara Bush

HOUSTON - Cuatro ex presidentes se unieron a embajadores, estrellas del deporte y cientos de personas en un sábado gris y lluvioso en el funeral privado de la ex primera dama Barbara Bush.

Los ex presidentes George H.W. Bush, George W. Bush, Bill Clinton y Barack Obama, y la actual primera dama Melania Trump estuvieron entre los asistentes colmaron la iglesia episcopal más grande del país un día después de que más de 6.000 personas rindieron tributo a la mujer conocida por muchos como "la matriarca de Estados Unidos".

El ex presidente George H.W. Bush estuvo acompañado de sus hijos, el ex presidente George W. Bush y el ex gobernador de Florida Jeb Bush, y otros familiares de Bush para recordar a quien fue su pareja por 73 años.

Barbara Bush murió en su casa en Houston el martes a los 92 años.

La Casa Blanca dijo este jueves que Trump no asistiría "para evitar interrupciones debido a la seguridad adicional, y por respeto a la familia Bush y amigos que asisten al servicio".

En su cuenta de Twitter envió condolencias a la familia Bush.