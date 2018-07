Cristiano Ronaldo se va a la Juventus por 112 millones de euros

Cristiano Ronaldo se va de Real Madrid a la Juventus, de la liga italiana, poniendo fin a un ciclo de nueve años en España en el que abundaron los éxitos.



Juventus dijo que pagó 112 millones de euros (131,5 millones de dólares) por Ronaald, quien firmó un contrato a cuatro años con los defensores del título de la Serie A.



“Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial”, dijo el club en un comunicado.



Ronaldo está de vacaciones en Grecia tras la eliminación de Portugal de la Copa del Mundo. El presidente de Juventus, Andrea Agnelli, viajó el martes para conocer al cinco veces ganador del Balón de Oro.



Ronaldo, quien llegó a Real Madrid de Manchester United en 2009, es el máximo goleador de la historia del club con 451 goles en 438 partidos. Sus títulos con los “merengues” incluyen cuatro Copas de Campeones _derrotó a la Juventus en la final de 2017_, dos ligas y dos Copas del Rey.



“Más allá de los títulos conquistados, de los trofeos conseguidos y de los triunfos alcanzados en los terrenos de juego durante estos 9 años, Cristiano Ronaldo ha sido un ejemplo de entrega, de trabajo, de responsabilidad, de talento y de superación”, dijo el Madrid. Para el Real Madrid Cristiano Ronaldo será siempre uno de sus grandes símbolos y una referencia única para las próximas generaciones. El Real Madrid será siempre su casa”.



En una carta de despedida divulgada por el club, Ronaldo dijo que “Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y para esta ciudad”.



“Sin embargo”, añadió, “creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan”.



Ronaldo firmó un contrato a cinco años con el club en 2016, y aseguró que quería terminar su carrera con él. Pero también ha expresado públicamente su disgusto por los abucheos de algunos seguidores del Madrid en el estadio Santiago Bernabeu.



Además lo conmovió la ovación que le brindaron los fanáticos de la Juventus por el gol espectacular que anotó contra el club italiano en el Allianz Stadium en cuartos de final este año.



Pero estaba disgustado con el trato que recibió de las autoridades impositivas de España. Ronaldo y otros jugadores estelares han sido acusados de fraude fiscal, y el gobierno dice que lo han defraudado de 14,7 millones de euros de 2011 a 2014. Según informes de prensa no confirmados, Ronaldo aceptó pagar una multa de 18,8 millones de euros.



En Italia, una nueva ley limita los impuestos sobre ingresos generados en el exterior a 100.000 euros por año para los residentes que han pagado impuestos en otros países durante al menos nueve de los últimos 10 años.



Otros jugadores que investigados por las autoridades impositivas en los últimos años son los argentinos Lionel Messi y Javier Mascherano y el croata Luca Modric, entre otros. El exentrenador de Real Madrid José Mourinho, ahora en Manchester United, también fue investigado.



Ronaldo debutó profesionalmente con Sporting Lisboa a los 17. Su gambeta ya era famosa cuando Alex Ferguson lo llevó a Manchester United para la campaña 2003-04 y le dio la camiseta número 7 de David Beckham, quien acababa de partir.



En seis temporadas en Inglaterra ganó tres títulos de la Liga Premier, uno de la Copa de Campeones y una copa inglesa.



Hace dos años, fue el protagonista del primer título internacional importante que haya ganado Portugal, el de la Copa de Europa en Francia. En 2006, Portugal llegó por primera vez a semifinales de una Copa del Mundo.



Portugal fue eliminado por Uruguay en octavos de final del actual Mundial en Rusia. Ronaldo anotó cuatro goles para sumar 85 para su país y romper el récord de Ferenc Puskas de mayor goleador internacional de Europa.