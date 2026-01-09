Crisis laboral en Cuba: salarios insuficientes, accidentes y cierres de negocios, según informe

Getting your Trinity Audio player ready...

El deterioro de las condiciones de trabajo, la inestabilidad del empleo y el reforzamiento del control estatal sobre la actividad económica son varias de las condiciones negativas de la vida laboral en Cuba que se incrementaron en 2025 en un contexto en que las anunciadas reformas legales, mantuvieron sus limitaciones históricas en derechos colectivos y autonomía sindical.

“La situación laboral en la isla, en este año que recién ha concluido, estuvo marcada por un deterioro sostenido de las condiciones de trabajo y la inestabilidad del empleo, fundamentalmente en el sector privado, motivado por el cierre de muchos negocios”, precisó, en conversación con Martí Noticias, Iván Hernández Carrillo, Secretario General de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.

Un informe elaborado por la organización opositora asegura que los continuos cortes de electricidad afectaron gravemente la productividad, obligaron a jornadas extendidas y acrecentaron los riesgos en centros laborales, a la vez que impusieron el cierre de servicios esenciales como escuelas y transporte y de negocios privados.

La interrupción del funcionamiento de iniciativas particulares dejó a cientos de trabajadores sin ingresos en un escenario donde los salarios estatales están deprimidos y hay pocas alternativas laborales. La medida evidenció el carácter condicionado y reversible de la tolerancia estatal hacia el sector privado.

El salario medio mensual en el sector estatal en el primer semestre de 2025 alcanzó los 6.649 CUP, un incremento que, al tipo de cambio informal vigente resultaba insuficiente para cubrir necesidades básicas.

En materia de seguridad y salud laboral, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) reportó que durante el primer semestre de 2025 se registraron 436 accidentes de trabajo, con 420 personas lesionadas y 15 fallecimientos debido a la carencia persistente de equipos de protección personal, en especial en sectores de alto riesgo como la construcción, la industria y el transporte.

En junio de 2025, la empresa estatal ETECSA introdujo nuevas tarifas y límites al acceso a internet, priorizando paquetes en divisas y restringiendo las opciones en pesos cubanos. La medida generó un amplio rechazo social, particularmente entre estudiantes y trabajadores, al encarecer el acceso a un recurso clave para el trabajo, la educación y la comunicación.

La drástica disminución del poder adquisitivo y el aumento de riesgos laborales profundizaron la brecha digital y la precariedad del empleo, con más de la mitad de la población en edad laboral inactiva.

“Los incrementos salariales y de pensiones fueron insuficientes frente a la inflación galopante, además de la pérdida de poder adquisitivo”, señaló Hernández Carrillo.

“Un indicador que refleja un proceso sostenido de desincentivo laboral asociado fundamentalmente al deseo de emigrar y a los bajos salarios que no alcanzan para vivir”, agregó el sindicalista independiente.