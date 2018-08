Qirófanos sin agua, hedor e infecciones en insigne hospital de Caracas (Fotos)

“He llegado a la terrible realidad de ir a quirófano a operar una paciente y voy a abrir el grifo para lavarme las manos (...) y no sale nada”, dijo la doctora Lina Figueira del servicio de ginecología en el hospital.

CARACAS - Una enfermera arrastra un contenedor vacío por los pasillos azules del Hospital Universitario de Caracas y las puertas de madera de los escusados tienen carteles donde se lee “ baño contaminado” porque el centro de salud, que alguna vez fue referencia en Latinoamérica, no tiene agua.

Rodríguez no dio detalles y el Ministerio de Comunicación no contestó a solicitudes de comentar sobre el plan.

La carencia de agua, en particular, levanta preocupaciones en cuanto a higiene y salud en una población ya golpeada por el regreso de enfermedades antes controladas.

Según una encuesta publicada en agosto dirigida por las no gubernamentales Fundación Tierra Viva y la coalición Clima 21, de 339 caraqueños encuestados, 75 por ciento reportó no recibir agua regularmente y 11,2 por ciento consideran que el agua que reciben les ha ocasionado enfermedades de piel o gastrointestinales. No hay cifras comparativas.

La creciente preocupación por la falta de higiene ha llevado a especialistas a recomendar hervir toda el agua que vaya a ser consumida para evitar posibles enfermedades.