Crisis con el pan de la libreta: "Imagínate si hay impacto, que en las escuelas no hay niños"

Nuevamente hay crisis con el faltante del pan de la canasta básica, alimento esencial para la población, en la mayoría del territorio nacional cubano por falta de la harina de trigo importada para su elaboración, alertaron a Martí Noticias residentes desde varias provincias de la isla.



El último cargamento de trigo que llegó al país, arribó a mediados del mes de octubre, un total de 23,500 toneladas para producir unas 16 mil toneladas de harina, que solo aseguraría la entrega de pan de la cuota a la población por 20 días, así lo informó en ese momento la viceministra primera de la Industria Alimentaria, Mercedes López Acea, en su cuenta de X.



También por esa fecha, en una entrevista con el noticiero de la Televisión cubana, el presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, Emerio González Lorenzo, había anunciado que esperaban el próximo arribo de un cargamento de trigo, a mediados de noviembre y destacó además que en el presente año la situación se agudizó en cuanto a la logística con el transporte y el combustible, lo que también ha provocado que hayan existido afectaciones en la entrega del pan.



En la ciudad de Camagüey, desde el martes no se vende el pan normado, sin embargo, en los pequeños comercios privados, bautizados como mipymes, sí tienen harina, dijo la residente Leydis Tabares.



“Cuatro días y sin esperanza, hay un cartel con falta de ortografía en la pared de la panadería, que dice que no hay harina, las mipymes en estos momentos son las que venden (la harina) a los que venden pan en la calle y 150 pesos vale una barra de pan. Imagínate si hay impacto, que en las escuelas no hay niños”, destacó Tabares.



Mientras que, en la comunidad de San Andrés en Holguín, también desde inicios de semana falta este importante alimento, explicó Dámaso Alberto Fernández.

“Bueno tan importante y tan esencial es el pan, que para muchos es desayuno, otros almuerzo y otros, comida”, aseguró Fernández.





Cuatro días llevan sin vender el pan en el poblado de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, nos dice el usufructuario Daniel Alfaro Frías.



“El que puede y tiene alguna posibilidad, tiene que comprar el pan que te vende las mipymes, que te sale a 120 pesos, madres que la ven negra para poder darle algo de desayuno a los niños”, advirtió el campesino.

Comenzando el pasado lunes quedó interrumpida la venta del pan en el poblado de Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, contó Esteban Ajete Abascal.



“La mayoría de las familias cubanas lo único que se están llevando a la mesa hoy es un pan con lo que encuentran, porque ni siquiera pan con azúcar”, expresó Esteban.



La Habana es la única provincia donde Martí Noticias pudo confirmar que, aunque con dificultades, continúa el suministro del pan normado. Desde ese territorio, el periodista independiente Vladimir Turró señaló: “El régimen le teme muchísimo a la capital y a diario vemos cómo se generan protestas por el agua, por el pan, es por eso que priorizan los productos en la capital”.

En Villa Clara, desde el miércoles quedó suspendida la venta del pan de la canasta básica por falta de harina, reportó el comunicador Guillermo del Sol.



“Y lo único que vemos es que tan descarada y cínicamente llegas y te dicen, no hay pan y ya, y no pasa nada”, dijo Del Sol.



Yoel Espinosa Medrano opera una cafetería en la ciudad de Santa Clara y sobre la crisis actual con este alimento, señaló: “Nunca, ni incluso en etapa de ciclón, ha faltado el pan a la población, y las mipymes sí tienen harina de pan, si tú tienes pan para venderlo a 70 pesos la caña de pan, porque no tienes harina para hacer el pan ese que se vende, a peso, de forma normada a la población, no todos los cubanos pueden tener 70, 80 pesos para comprar una cañita de pan, en Cuba sí se está pasando hambre”.



Desde la ciudad de Sancti Spíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda, dijo que por tres días consecutivos las panaderías que producen el pan por la libreta normada, han dejado de venderlo.

"Para ese cubano de a pie no existe", dijo Castañeda quien señaló la "desprotección al pueblo y al necesitado”.