Convocado el expresidente Trump por un tribunal federal en Miami

La noticia la trajo el mismo expresidente republicano este jueves en las redes sociales, Trump ha sido acusado de mal manejo de documentos clasificados ocupados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, dando pie a un proceso judicial a instancia gubernamental.



“La corrupta Administración Biden ha informado a mis abogados de que he sido acusado, aparentemente por el bulo de las cajas, a pesar de que Joe Biden tiene 1.850 cajas en la Universidad de Delaware, cajas adicionales en Chinatown, D.C., con aún más cajas en la Universidad de Pensilvania, y documentos esparcidos por todo el suelo de su garaje donde aparca su Corvette, y que está ‘asegurado’ solo por una puerta de garaje que es de papel fino, y abierta la mayor parte del tiempo”, escribió Trump en Twitter.



Según el pliego acusatorio dado a conocer este viernes, el expresidente enfrenta 37 cargos por delitos graves que tienen que ver con mal manejo de documentos clasificados. Es la primera vez que un presidente o expresidente estadounidense es acusado de cometer infracciones federales.

En Miami, el abogado penalista Nelson Varela recuerda que, en Estados Unidos, la ley es igual para todos, incluso los presidentes, al asumir el cargo, de manera solemne se comprometen ante el pueblo a ser fieles defensores de los derechos y deberes de los ciudadanos.



“En EEUU hay garantías procesales y la presunción de inocencia se mantiene hasta tanto el Ministerio Fiscal logre probar más allá de la toda duda razonable la acusación de un individuo en busca de una sentencia condenatoria”, dijo Varela, que entre 1990 y 1994, antes de establecer su bufete privado, se desempeñó como fiscal del estado de Florida.



En los casos en que el acusado acepte su responsabilidad, se retira el precepto de presunción de inocencia.



El excongresista republicano por el Partido Demócrata, Joe García, ha sido directo al referirse al asunto: “Esto prueba que nadie está por encima de la ley”, enfatizó, tras calificar a Trump como un tipo políticamente audaz, arriesgado, pero desordenado, que incumple promesas y que puso la seguridad nacional de EEUU en peligro.



En el caso de Trump, el fiscal especial Jack Smith encabezó una investigación durante meses encaminada a determinar si el expresidente contravino la ley al guardar cientos de documentos clasificados en su propiedad, y si este habría impedido al gobierno obtener dichos textos.



“Si un fiscal tuvo la osadía de establecer caso, es precisamente, porque está casi seguro que tiene evidencia suficiente para lograr un veredicto de culpabilidad”, comentó García. “Esto sentará un precedente para que los dirigentes estadounidenses sepan comportarse con apego a las leyes. En este caso, la ley que le aplicaría una sentencia aún más severa fue la misma que Trump promovió para enjuiciar a Hillary Clinton, y ha terminado enredado en su propia trampa”.



Según la información que Trump divulgó en Twitter, deberá comparecer ante el Tribunal Federal de Miami el próximo martes, a las 3:00 PM.



“Jamás creí posible que algo así pudiera ocurrirle a un expresidente de EEUU. ¡SOY INOCENTE!”, escribió en la red social el exmandatario y, por tercera vez, candidato presidencial.



Trump anunció en noviembre pasado su candidatura por el Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 5 de noviembre de 2024.



“Siempre y cuando no sea declarado culpable podrá aspirar, en dependencia del estado. En Florida, por ejemplo, una persona que haya sido condena por delitos graves no tiene derecho al voto, ni a postularse como candidato, entre otras restricciones”, apuntó García.



En Estados Unidos, los juicios parten de que la culpabilidad de un ciudadano no ha sido probada, es decir, el juez inicia la etapa de la vista oral convencido de que el acusado es inocente.



“La defensa tiene derecho a rebatir las pruebas acusatorias en un tribunal imparcial, a presentar mociones y recursos para demostrar que existen fallos procesales. Esto, simplemente, es la etapa inicial acusatoria, pero no una conclusión de culpabilidad”, explicó Varela.



Muchas preguntas surgen alrededor de lo que pudiera ocurrir el martes, sobre todo si Trump saldrá del tribunal con las esposas puestas, como suele suceder con delincuentes comunes.



“Imagino, casi lo garantizo, que no veremos que lo vayan a presentar ante las cámaras esposado, pero lo van a encausar, le tomarán huellas, fotos, le informarán que no puede salir del país y si tendrá o no que pagar fianza. A partir de ahí, iniciaría un largo proceso”, vaticinó García.



Partiendo de su planteamiento público de que es inocente, se espera que el martes Trump se declarará no culpable.



La duración del juicio es otra de las cuestiones que da de qué hablar.



“Todo dependerá del juez a cargo. Hay magistrados que proceden más rápido que otros, que imponen más celeridad al proceso de presentación del caso, pero sí está claro que, cualquiera que sea, garantizará que el expresidente reciba un juicio justo, cuente con representación legal y el tiempo necesario para presentar una defensa adecuada”, dijo Varela.



“Puede ser que demore mucho tiempo, y que durante ese tiempo sea encausado en otras instancias y jurisdicciones”, añadió el abogado.



En agosto pasado, agentes del FBI efectuaron un minucioso registro en la mansión del expresidente Trump en Palm Beach, Florida, en busca de documentos clasificados que debió haber entregado a la Administración Nacional de Archivos tras cesar como presidente en 2021. El FBI encontró y ocupó unos 11.000 folios.



Trump ha negado insistentemente que actuara de manera ilegal.



Varela recordó que, en un Estado democrático de derecho, el Poder Judicial reconoce y tutela las prerrogativas ciudadanas.



“No estamos hablando de Cuba, de Venezuela o Nicaragua, donde el régimen manipula los procesos judiciales; aquí los tribunales gozan de total independencia”, sentenció el letrado.