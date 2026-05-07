Consulado de España en Cuba advierte sobre fraude en citas migratorias

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El Consulado de España en Cuba alertó en su cuenta en la red social X sobre fraudes con citas falsas para realizar trámites migratorios.

En la publicación, la sede diplomática muestra documentos falsos que han sido presentadas por varias personas que acuden a citas para obtener visas para supuestos contratos de trabajo en España y advierte que se trata de una estafa.

La imagen compartida por el Consulado muestra la captura de un supuesto correo electrónico con el encabezado “Cambio Cita Contrato Laboral”, en el que se informa de una supuesta modificación en la fecha y hora de la presentación ante la sede diplomática.

El Consulado pide a quienes hayan sido víctimas de este engaño que lo denuncien ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), si la estafa ocurrió en Cuba, o ante la Policía Nacional española, si se produjo a través de alguna persona en España.

Asimismo, se explica que las únicas citas válidas que permiten el acceso a los servicios del Consulado General en La Habana son aquellas obtenidas a través de la página web oficial, donde los usuarios deben presentar sus solicitudes, según el trámite a completar.

Desde que se aprobó en 2007 la Ley de Memoria Histórica, conocida como Ley de Nietos y que expiró en 2017, y posteriormente la Ley de Memoria Democrática, que caducó en octubre del año pasado, miles de cubanos han buscado vínculos ancestrales que les permitan obtener la ciudadanía española.

De acuerdo con cifras del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), alrededor de 2.3 millones de personas en todo el mundo presentaron solicitudes para procesar la nacionalidad, con Cuba a la cabeza en el número de peticiones.

Según fuentes del servicio consular español, cerca de 300 mil solicitudes se recibieron en La Habana, lo que obligó a abrir otra oficina en Camagüey, para agilizar los procesos.