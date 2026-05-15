Consternación en Cienfuegos por muerte violenta de paciente en un hospital psiquiátrico

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Una profunda consternación sacude a la población de Cienfuegos tras conocerse la muerte de una mujer con trastornos mentales dentro del hospital psiquiátrico provincial, presuntamente agredida por otra paciente de la misma institución.

La víctima fue identificada como Arelis Pérez, de aproximadamente 60 años de edad. Según los reportes, fue atacada a golpes por una compañera de sala. La ferocidad de la agresión le provocó lesiones de extrema gravedad que terminaron causándole la muerte de forma violenta.

El hecho ha generado interrogantes sobre los protocolos de vigilancia y atención dentro del centro médico. El activista local Benito Fojaco cuestionó desde Cienfuegos el papel de las autoridades sanitarias.

“Lo principal es la falta de atención médica, la falta de los que cuidan a los pacientes con problemas psiquiátricos, los asistentes de los enfermos mentales, porque cuando llegó a ese extremo es porque no había nadie que interfiriera en ese problema”, afirmó.

Fojaco agregó que, según versiones de personas cercanas al caso, “hubo una bronca” entre ambas pacientes y que el ataque “duró tiempo”, lo que evidencia la falta de supervisión.

“Sé por la falta de medicamentos, porque muchos de esos pacientes les falta el tratamiento diario y se alteran por su propio padecimiento”, señaló.

Tras la denuncia pública, difundida inicialmente por el perfil digital NEO reportando un crimen, varios ciudadanos y familiares de pacientes comenzaron a expresar preocupaciones sobre las condiciones dentro de la institución.

El periodista independiente Joanny Limonta, residente en Cienfuegos, dijo que existen antecedentes de incidentes similares relacionados con la falta de atención y recursos.

“En años anteriores han habido incidentes de muertes de pacientes por falta de atención, por falta de cuidado, de medicamentos, de alimentación”, afirmó Limonta.

Por su parte, Urdalvis Dayanis Cabrera, quien se identificó como enfermera de la institución, aseguró públicamente que “los hechos no ocurrieron de la forma en que los relatan las redes sociales”, aunque no ofreció detalles adicionales sobre lo ocurrido dentro de la sala médica.

El comunicador también aseguró que las condiciones laborales afectan al personal del hospital. “Los trabajadores allí van con problemas, van trasnochados por los apagones, van sin alimento. Allí ocurren incidentes como estos, maltratan a los pacientes, no les dan la atención requerida”, sostuvo.