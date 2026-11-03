Congreso de Colombia aprueba ley que entierra la llamada "Paz Total" de Gustavo Petro
El Congreso de Colombia aprobó la ley de sometimiento presentada por el gobierno de Abelardo De la Espriella que establece un nuevo marco jurídico para que los grupos ilegales se entreguen a la justicia a cambio de rebajas de penas.Esta pone fin a la denominada paz total del expresidente Petro
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noviembre 03, 2026
Acuerdo de Paz en Colombia,"no es un modelo para el mundo":Embajador Gaona
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