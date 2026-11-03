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Congreso de Colombia aprueba ley que entierra la llamada "Paz Total" de Gustavo Petro

AFP
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Congreso de Colombia aprueba ley que entierra la llamada "Paz Total" de Gustavo Petro

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El Congreso de Colombia aprobó la ley de sometimiento presentada por el gobierno de Abelardo De la Espriella que establece un nuevo marco jurídico para que los grupos ilegales se entreguen a la justicia a cambio de rebajas de penas.Esta pone fin a la denominada paz total del expresidente Petro

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