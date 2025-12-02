Congresistas y expertos alertan sobre masacre de cristianos en Nigeria

Getting your Trinity Audio player ready...

La creciente violencia y la persecución selectiva de cristianos en Nigeria es preocupante, alertaron este martes expertos y representantes estadounidenses, quienes analizaron cómo el Congreso puede apoyar los esfuerzos de la Administración Trump para ayudar a los grupos religiosos vulnerables en Nigeria y en todo el mundo.

El presidente Donald Trump instruyó el pasado 31 de octubre que se realizara una investigación de la masacre de cristianos en ese país africano, una tragedia que fue abordada en detalle durante una reunión celebrada en el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de EEUU y presidida por el cubanoamericano Mario Díaz-Balart y los representantes Robert Aderholt (republicano por Alabama) y Riley Moore (republicano por Virginia Occidental).

"Nadie debería vivir con miedo por su forma de culto. Defender la libertad religiosa en todo el mundo es un deber moral y un interés vital para Estados Unidos. Como presidente del subcomité que financia los intereses de seguridad nacional y las prioridades de política exterior de Estados Unidos, mantengo mi compromiso de impulsar políticas que protejan la libertad de vivir según la propia fe sin temor a la violencia ni a represalias", afirmó Díaz-Balart, quien es Vicepresidente del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes y Presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados.

En el evento, Vicky Hartzler, Presidenta de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, recordó que el 22 de noviembre, 303 niños y 12 profesores fueron secuestrados en un ataque a la escuela St. Mary's, una institución católica en el estado de Níger. Unos días antes, en el estado de Kwara, hombres armados sitiaron una iglesia y secuestraron a varias personas inocentes, incluido un pastor, y asesinaron a otras dos.

"Los musulmanes también son víctimas de este tipo de violencia: en agosto, bandidos secuestraron a más de 100 personas, en su mayoría mujeres y niños, de una mezquita en el estado de Zamfara y asesinaron a 27 fieles en una mezquita en el estado de Katsina... Independientemente del grupo que perpetre la violencia, debemos ser claros: las violaciones de la libertad religiosa son rampantes. Son horribles, atroces, violentas, y los cristianos son las víctimas predominantes. Pero independientemente de la religión de la víctima, todos los asesinatos deben detenerse, y el gobierno debe tomar medidas decisivas ahora para prevenir los asesinatos", opinó la experta.

Sean Nelson, asesor principal de Libertad Religiosa Global de Alliance Defending Freedom International, ofreció testimonio de sus visitas a aldeas donde los pastores han sido decapitados, las iglesias y los hogares, incendiados, las tierras de cultivo destruidas, y los cristianos viven bajo una constante sensación de indefensión.

Ebenezer Obadare, investigador principal de Estudios Africanos del Consejo de Relaciones Exteriores, afirmó que la amenaza más grave y letal que enfrenta el Estado nigeriano hoy en día es el terrorismo yihadista, perpetrado por el grupo islamista Boko Haram.